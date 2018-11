Valsts policijas Rīgas Ziemeļu iecirkņa policisti, veicot izmeklēšanas pasākumus, noskaidroja sievietes personību. Proti, mirusī ir dzimusi 1962. gadā. Viņai nebija deklarētas dzīvesvietas un viņa mitinājusies turpat garāžās. Policisti noskaidroja, ka sieviete iepriekšējā vakarā turpat bija lietojusi alkoholu kopā ar savu 1970. gadā dzimušo draugu, ar kuru bieži strīdējušies.

VP Rīgas Ziemeļu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas policisti šo vīrieti tūdaļ izsludināja meklēšanā, izsūtot viņa fotogrāfijas gan Valsts policijas, gan Rīgas pašvaldības policijas patruļpolicistiem. Tāpat par vīrieša meklēšanu tika paziņots tuvāko veikalu apsardzes darbiniekiem.

Šajā pašā dienā ap pulksten 19 Rīgas pašvaldības policijas policisti Rīgā uz ielas pamanīja aprakstam atbilstošu vīrieti un viņu aizturēja. Vīrietis tika nogādāts policijas iecirknī un apstiprinājās, ka viņš ir 1970. gadā dzimušais meklēšanā izsludinātais vīrietis.

VP Rīgas Ziemeļu iecirkņa policisti noskaidroja, ka naktī no ceturtdienas uz piektdienu starp abiem norisinājies konflikts, kura laikā vīrietis ar kādu priekšmetu, visticamāk, metāla stieni, sievieti līdz nāvei piekāvis un devies prom no nozieguma vietas. Pēc nozieguma vīrietis no policijas bija slēpies.

Aizdomās turētais iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā par zādzībām.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta – par slepkavību. Par šādu noziegumu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem.

Aizdomās turētajam ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.