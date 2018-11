Kā izriet no KNAB dokumentiem, 2015.gada rudenī Truksnis savai jaunajai dzīvesvietai, ko krāvēji raksturojuši kā "ļoti lielu dzīvokli", iegādājies divas sofas "Ashley" par apmēram 1814 eiro katru, kā arī vēl vienu šī paša zīmola sofu par 1393,38 eiro, galdu "Ortanique" par 317 eiro un bufeti "Whitesburg" par 388 eiro. Tāpat Jūrmalas mērs iegādājies trīsvietīgu dīvānu "North Shore Dark Brown", par to skaidrā naudā samaksājot 2195 eiro. Neko no šiem kopumā pietiekami dārgajiem pirkumiem Truksnis neesot oficiāli deklarējis.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka viens no pirkumiem ticis noformēts uz Trukšņa nu jau bijušās dzīvesbiedres Lolitas vārda, taču viņa pati KNAB to noliegusi. Izrādījies, ka Truksnis izmantojis sievas datus, lai "nomaskētu" paša vajadzībām veikto pirkumu, un par to liecinot arī fakts, ka preču piegādes dokumentos piegādes adreses vietā norādīts tieši viņa tālruņa numurs, noskaidrojis KNAB.

Kādu citu daudz vērtīgāku pirkumu Truksnis izdarījis 2016.gada pavasarī, no SIA "Persian Art" iegādājoties paklāju par aptuveni 20 000 eiro. Jūrmalas mēra amatpersonas deklarācijā par 2016.gadu šāds pirkums neesot atrodams, taču KNAB konstatējis, ka dārgais paklājs 2016.gada 17.martā ticis piegādāts tieši uz domes priekšsēdētāja dzīvesvietu. Paklāja piegādātāji KNAB apliecinājuši, ka "paklāju veda uz Jūrmalu un pazemes stāvvietā, tas ir ēkā, kurā bija jānogādā paklājs, viņus sagaidīja vīrietis, vārdā Gatis, kuru pēc fotogrāfijām atpazina kā Gati Truksni".

Veicot kratīšanu Trukšņa dzīvesvietā, KNAB darbinieki tur atraduši vēl vienu paklāju, kura vērtība nav precīzi nav noskaidrota, taču KNAB konstatējis, ka šis paklājs iegādāts 2015.gada augustā tirdzniecības centrā "Spice Home".

"Latvijas Avīze" norāda, ka no Trukšņa amatpersonas deklarācijas datiem par viņa oficiālajiem ienākumiem secināms, ka lielāko daļu no visa gada ienākumiem viņš iztērējis tikai paklāja iegādei vien, jo saskaņā ar deklarēto Truksnis Jūrmalas domē 2016.gadā atalgojumā saņēmis 35 094 eiro pirms nodokļu nomaksas, kas ir nedaudz vairāk nekā 24 000 eiro pēc nodokļu nomaksas.

Laikraksts norāda, ka tam nav izdevies noskaidrot, vai saistībā ar nepatiesu ziņu uzrādīšanu amatpersonas deklarācijā KNAB ir sācis atsevišķu kriminālprocesu vai arī nodevis šo lietu Valsts ieņēmumu dienestam (VID).

TV3 raidījums "Nekā personīga" iepriekš vēstīja, ka, saskaņā ar KNAB atklāto, laikā no 2014.gada līdz 2016.gadam Trukšņa izdevumi ir grūti salāgojami ar domes priekšsēdētāja ienākumiem - viņš ceļojis uz Šveici, iegādājies 17 000 eiro vērtu paklāju un izdarījis citus apjomīgus pirkumus. Informāciju KNAB nodevis VID, kas veicis Trukšņa fiziskās personas auditu, vēstīja raidījums.

Kā ziņots, pagājušajā nedēļā KNAB lūdza Ģenerālprokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret Truksni un uzņēmēju Jūliju Krūmiņu par Zaļo un zemnieku savienības nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā. No KNAB izplatītās infografikas noprotams, ka Truksnim rosināts apsūdzību uzrādīt ne tikai par partiju apvienības nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā, bet arī par dokumentu viltošanu. KNAB piemin, ka šajā krimināllietā konstatēti arī iespējamie administratīvie pārkāpumi par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā, valsts amatpersonai noteikto speciālo dāvanu pieņemšanas ierobežojumu neievērošanu, neatļautu narkotisko vielu glabāšanu, kā arī valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu.

Iespējamie likumpārkāpumi, kuros Truksnis iesaistīts, gan nav traucējuši viņam saglabāt Jūrmalas mēra amatu.