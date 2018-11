Krūmiņš atklāj, ka sākotnēji gandrīz 200 tonnas smago oniksa milzi bija iecerējis kā dāvanu Jūrmalai pasniegt tieši Latvijas 100. gadadienā 18. novembrī, bet, tā kā tēlnieks Pauls Jaunzems darbu pie objekta pabeidzis ātrāk, pieņemts lēmums, ka skulptūra atklājama jau 11. novembrī, Lāčplēša dienā.

Skulptūra no Paula Jaunzema darbnīcas Rīgā uz Jūrmalu tika atgādāta jau aizvadītās nedēļas sākumā. No kravas auto piekabes, iekārts trosēs, akmens ar ceļamkrānu tika nolaists un novietots uz statīva, kur iepriekš bija novietots dzintara gabala makets.

Viss būtu labi un skaisti, ja vien nākamajā dienā pēc oniksa skulptūras atvešanas uz Jūrmalu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nebūtu nācis klajā ar publisku paziņojumu, ka lūgts Ģenerālprokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret Jūrmalas mēru Gati Truksni un uzņēmēju Jūliju Krūmiņu par Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā, Krūmiņam inkriminējot arī partijas "No sirds Latvijai" (NSL) nelikumīgu finansēšanu. Taču šis paziņojums nemainīja Krūmiņa ieceri par skulptūras atklāšanas laiku, un pasākums atcelts netika.

Uz iespaidīgā vides objekta svinīgo atklāšanu miljonārs Jūlijs Krūmiņš bija aicinājis gan dziedātāju Laimu Vaikuli, gan par oligarhu dēvēto uzņēmēju Aināru Šleseru, taču no prominencēm uz ceremoniju ieradās tikai Jūrmalas mērs Gatis Truksnis, kuram KNAB izvirzīto apsūdzību korupcijā dēļ 2016. gadā tika noteikts aizliegums tikties ar vairākām personām, tostarp Jūliju Krūmiņu.

Uz skulptūras oficiālo atklāšanas pasākumu, kas tika rīkots bez liekas pompozitātes, bija sanākuši aptuveni pārdesmit ļaudis, kā arī miljonāra Jūlija Krūmiņa tuvinieki – meitas, dēls, māsa, kā arī mazbērni. Atnākusi bija arī uzņēmēja bijusī sieva Jeļena Krūmiņa.

Skulptūrai ir arī uzlikta no iepriekšējā dzintara maketa noņemtā plāksne ar Jāņa Petera rindām un norādi, ka šis ir “Jūlija Krūmiņa dāvinājums Jūrmalai”.

Jauns.lv jau vēstīja, ka Krūmiņš vasaras izskaņā no Meksikas caur Itāliju attransportējis 22 tonnas smagu oniksa bluķi, no kura tēlnieks Pauls Jaunzems savā īpašumā sāka veidot skulptūru jūrmalniekiem.

Krūmiņš pēc akmens atgādāšanas, saķerot galvu, teica, ka šī viņa doma par veltījumu Jūrmalai jau tagad prasījusi nežēlīgi lielus ieguldījumus. „Pat neteikšu, cik tas man izmaksāja. Rakstiet tā – Krūmiņš bija spiests mazliet aizņemties, lai šis projekts īstenotos. Labi, ka vēl man tikpat kā nebija jāmaksā par akmens transportēšanu no Meksikas uz Itāliju, jo jau ar atgādāšanu no Itālijas radās problēmas – neviens pārvadātājs negribēja uzņemties atbildību vest šāda izmēra un smaguma priekšmetu. Bet, nu, sarunāju, un atveda,” sacīja Krūmiņš.

Viņš arī atzina, ka iepriekšējo „dzintara gabalu” plānojis izlikt izsolē, ja nu kāds tiešām nopērk, kā arī norādīja, ka pamainījis domu, kādam jāizskatās milzu dzintaram: „Būs tāds, lai neizskatītos pēc ķirbja!

Veicot izpēti, žurnāls "Kas Jauns" aplēsis, ka jaunā vides objekta izmaksas varētu tuvoties 100 000 eiro. Ja neņem vērā visus uzstādīšanas darbus un transportēšanu Latvijā, kā arī ballīti par godu vides objekta atklāšanai, dārgs jau ir pats šāda akmens atgādāšanas uz Latviju pasākums. Oniksa cena tirgū ir aptuveni 2000 eiro par tonnu. Transportēšanas izmaksas varētu būt ap 5000 eiro, mākslinieka darbs – noteikti ne mazāk par 15 000 eiro.

Tēlnieks Pauls Jaunzems, apciemots savās mājās, kur tapa skultūra, stāstīja: „Jūlijs mani pirms ilgāka laika vienkārši atrada, jau esmu viņam veidojis strūklakas. Viņš redzēja, ka es „dauzos” ar tādiem pamatīgiem akmeņiem, jo reizēm mēdz braukt ar savu kuteri pa Buļļupi, un piedāvāja darbu.” Taujāts, kam piederējusi vīzija vides objektu veidot no oniksa, Jaunzems atklāj: „Jūlijs esot sapnī redzējis to dzintara skulptūru un gribēja uzticēt to izveidot man, jo es varot radīt šo dzintara vīziju, kas veidots oniksa akmenī. Man tā ir interesanta pieredze, jo iepriekš nebiju strādājis ar tādu materiālu.”

Pauls Jaunzems klāt bija gan milzu skulptūras attransportēšanas un uzstādīšanas dienā, gan, protams, arī tās atklāšanā.