Andris raksta:

Ar sievu esam šķirti, bet ne oficiāli. Viņa ir aizgājusi pie cita vīrieša. Kā pēc tam uzzināju, viņa jau septiņus gadus dzīvo ar to vīrieti, kamēr es biju darbā. Kopdzīves laikā uzticēju viņai savu internetbankas karti maksājumu kārtošanai. Kad atgriezos no reisa, viņa cienāja ar alu un degvīnu (laikam lai vairāk guļu). To viņa izmantoja, un ar manu internetbankas karti uz mana vārda paņēma divus ātros kredītus, 2017. gada janvārī un februārī. 2018. gada septembrī saņēmu telefona zvanu no parādu piedziņas kompānijas "Gelvora" par parādu atmaksu, kura uzlikusi ņemtajiem kredītiem 100%. Es jau divus ātros kredītus maksāju, ko viņa ņēmusi uz mana vārda, man nezinot. Esmu pilnīgā šokā, man vēl jāuztur nepilngadīga meita. Internetbankas karti nobloķēju. Kur ir izeja? Ko man darīt?"

Atbild Gita Gžibovska, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste:

Kredīta ņemšana uz citas personas vārda ir krimināli sodāma. Šādā gadījumā cietušajam ar iesniegumu ir jāvēršas tuvākajā Valsts policijas iecirknī. Nav nozīmes tam, vai noziegumu izdarījis radinieks vai nepazīstama persona. Šādā gadījumā var tikt vērtēta personas saukšana pie kriminālatbildības par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, kā arī par krāpšanu.

Krimināllikuma 193. pants par sveša finanšu līdzekļa nelikumīgu izmantošanu paredz sodu – brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Krimināllikuma 177. pants par svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu (krāpšana), paredz sodu – brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.