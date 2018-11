Ķīnas pilsēta Šeņdžeņa piedāvā Rīgai sadarbības iespējas 

Vicemēres Vu Jihuaņas pārziņā ir kultūras, sporta, tūrisma, preses un televīzijas jautājumi, tādēļ Šeņdžeņas pilsētas pārstāvji ar Rīgas domes pārstāvjiem vēlējās pārrunāt potenciālās sadarbības iespējas tūrisma un kultūras jomās.

Ameriks tiekoties informēja, ka Rīgai jau ir sakari ar Ķīnas sadraudzības pilsētām Pekinu, Sudžou un Šanhaju. Vicemēre informēja, ka Šeņdžeņa ir visai jauna pilsēta ar lielu sadarbības potenciālu. Šeņdžeņa ir gatava ar Rīgu sadarboties kultūras, izglītības un zinātnes jomā. Šeņdžeņas osta ir trešā noslogotākā Ķīnā pēc Šanhajas un Honkongas, tādēļ ļoti vērtīga būtu sadarbība ne tikai starp ostām, bet arī rūpniecības un radošās industrijas jomā.

Vicemēre aicināja Rīgu piedalīties 15. Starptautisko Kultūras nozares gadatirgu (International Cultural Industry Fair, ICIF, http://en.cnci.net.cn/html/AboutUs.html), kas notiks Šenžeņā 2019.gadā, minot, ka tā būtu lieliska vieta, kur abu kultūru pārstāvjiem iepazīt vienam otru, labs sākums attiecībām starp Rīgu un Šeņdžeņu.



Šeņdžeņa ir viena no piecām lielākajām pilsētām Ķīnā, ziemeļos no Honkongas. Šis apgabals kļuva par pirmo speciālo ekonomikas zonu, laika gaitā tā ir bijusi viena no veiksmīgākajām tāda veida zonām. Šobrīd pilsētā dzīvo aptuveni 13 miljoni cilvēku.