Igaunijas Valsts simfoniskais orķestris, kas pērn devās vairākās garās ārvalstu koncertturnejās, šogad, Igaunijas Republikas simtgades gadā, sarūpējis īpašu dāvanu savas valsts klausītājiem.

26 lielāki un mazāki šā orķestra mūziķu veidoti ansambļi no 17. līdz 23.novembrim viesosies visos Igaunijas apriņķos, muzicējot gan zālēs, kurās nav ciemojušies jau ilgāku laiku, gan baznīcās, mūzikas skolās, pilīs, tautas namos, viesnīcās, tirdzniecības centros un citās vēl neapgūtās vietās, ieskaitot Tallinas televīzijas torni un prāmi, kas uztur satiksmi ar Igaunijas salām.

Šai laikā iecerēti koncerti dažādām klausītāju grupām - sākot no populārā bērniem paredzētā projekta "Augu kopā ar mūziku" līdz izsmalcinātas kamermūzikas un simfoniskās mūzikas cienītājiem. Lielākajā daļā no tiem ieeja būs par brīvu.

"ERSO kā valsts galvenajam orķestrim jābūt pieejamam visiem Igaunijas iedzīvotājiem. Beidzot mums pavērusies iespēja rīkot koncertus visos apriņķos," atzīmējis Igaunijas Valsts simfoniskā orķestra direktors un šīs idejas autors Kristjans Halliks.

Visvairāk koncertu - veselus desmit - šīs nedēļas laikā sniegs ERSO metāla pūšamo instrumentu grupas mūziķi, bet vēl aizņemtāks būs čellists Villu Vihermē, kurš ir gan viens no projekta organizētājiem, gan pats muzicēs sešu ansambļu sastāvā. "Esmu ļoti azartisks, tādēļ piekritu spēlēt sešos dažādos ERSO kolektīvos. Nāksies ātri pārslēgties no vienas koncertprogrammas, no viena mūzikas stila uz citu," viņš sacījis.

Simfoniskās mūzikas koncerts paredzēts arī Igaunijas Radio Pirmajā studijā.

ERSO koncertu maratonu noslēgs visu triju Baltijas valstu orķestru kopkoncerts, kas 24.novembra vakarā notiks Rīgā, Lielajā ģildē, kur uz vienas skatuves tiksies Igaunijas Valsts simfoniskais orķestris Mihaila Gertsa vadībā, Lietuvas Valsts simfoniskais orķestris Gintara Rinkēviča vadībā un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris Andra Pogas vadībā

Igaunijas orķestra programmā iekļauta Erki Svena Tīra mūzika, Lietuvas orķestris izvēlējies klasiķa Mikaloja Konstantīna Čurļoņa simfonisko poēmu “Jūra”, savukārt Latvijas orķestris pasūtinājis jaundarbu Kristapam Pētersonam. Visi trīs orķestri kopā atskaņos amerikāņu mūsdienu komponista Maikla Dohertija iespaidīgo opusu "Time Machine".

Ar ERSO koncertnedēļas ģeogrāfiju var iepazīties vietnē