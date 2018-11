Dienestā norādīja, ka pārbaude attiecīgajā veikalā veikta pēc sūdzības saņemšanas par redzētiem insektiem un arī PVD darbinieki konditorejas izstrādājumu tirdzniecības vietā atraduši prusaku.

Ņemot vērā konstatēto, PVD piektdien, 2.novembrī, attiecīgajā veikalā apturēja kulinārijas un konditorejas ražotnes darbu un nefasētu konditorejas un kulinārijas izstrādājumu tirdzniecību, uzdodot "Rimi Latvia" veikt dezinsekcijas pasākumus un telpu tīrīšanu. Trešdien veikalā notiks atkārtota pārbaude, un, ja pārkāpumi netiks konstatēti, ražotne varēs atsākt darbu.

PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistare informēja, ka saistībā ar šo gadījumu sākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā. Lēmums šajā lietā tiks pieņemts novembra beigās. Par higiēnas prasību pārkāpumiem uzņēmumu var sodīt ar naudas sodu no 20 līdz 700 eiro.

Vienlaikus Meistare uzsvēra, ka, realizējot visus drošības pasākumus, neviens uzņēmums nav pasargāts no tā, ka telpās var nokļūt šie insekti, tostarp tie veikalā var nokļūt gan no cita uzņēmuma ar piegādātajām precēm, gan no blakus esoša uzņēmuma, gan arī tos var ievazāt personāls. "Svarīgi savlaicīgi konstatēt problēmu un veikt dezinsekcijas pasākumus, uzturēt telpās tīrību, kārtību," viņa sacīja.

Savukārt "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Preisa aģentūrai LETA atzīmēja, lai nodrošinātu atbilstību higiēnas prasībām, ik nedēļu sadarbības uzņēmums veic pārbaudi visos tirdzniecības tīkla hipermārketos, kā arī reizi divās nedēļās mazākajos veikalos. "Arī konkrētajā veikalā pārbaude tika veikta vēl pagājušajās nedēļas vidū un kaitēkļu aktivitāte vai citi pārkāpumi netika konstatēti. Pēc informācijas saņemšanas mēs veicām atkārtotu pārbaudi un, diemžēl, minēto kukaini atradām," viņa sacīja.

Preisa norādīja, ka, ņemot vērā kvalitātes pārbaudes nosacījumus, insektu konstatēšanas gadījumā "Rimi" veikalu darbiniekiem ir nekavējoties jārīkojas, steidzamības kārtā pašu spēkiem veicot higiēnas pasākumus, kā arī nekavējoši ir jāizsauc dezinfekcijas pakalpojumu sniedzējus, kas arī tika izdarīts.

"Neraugoties uz ikdienas regulārajām pārbaudēm, tādās vietās, kā lielveikals, kur ir būtiska cilvēku plūsma, kā arī preces tiek piegādātas no liela piegādātāju skaita, diemžēl, ir iespējama dažādu nevēlamu "viesu" parādīšanās, taču mēs pilnībā apzināmies, ka šāda situācija nav pieļaujama un esam veikuši visus nepieciešamos pasākumus, lai to novērstu, kā arī esam saņēmuši PVD atzinumu, ka situācija veikalā atkal atbilst visām kvalitātes prasībām," sacīja Preisa.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka "Rimi Latvia" apgrozījums pērn bija 870,429 miljoni eiro, kas ir par 4,8% vairāk nekā 2016.gadā, bet tā peļņa palielinājās par 27,3%, sasniedzot 40,847 miljonus eiro.

"Rimi Latvia" dibināta 1992.gadā, un tās pamatkapitāls ir pieci miljonu eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Zviedrijas mazumtirdzniecības koncernam "ICA Group" piederošais "Rimi Baltic".