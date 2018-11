Par godu albuma iznākšanai Latvijā ieplānoti divi vērienīgi prezentācijas koncerti Valmierā, Valmieras koncertzālē (16. novembris) un Rīgā, RISEBA Arhitektūras un mediju centra H2O 6 zālē (23. novembrī). (Foto: Gatis Rozenfelds)

Ērmīgas dziesmas pasaules līmeņa kvalitātē: “Neon Saturdays” laiž klajā jauno albumu

Viens no šī gada skaļākajām jaunajām Latvijas mūzikas grupām “Neon Saturdays” 9. novembrī laiž klajā savu jaunu studijas albumu “Freaks In The Ocean” un izziņo prezentācijas koncertus.