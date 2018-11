Viņasprāt jauno koalīciju veidojot sešiem politiskajiem spēkiem varētu izvairīties no šantāžas, ko varētu piekopt viena vai otra partija, tomēr viņa izvairījās no prognozēm, lai gan sākotnēji tās ir bijušas dažādas, kuru no Ministru prezidenta amata kandidātiem Valsts prezidents Raimonds Vējonis varētu šodien nosaukt.

Savukārt runājot par jaunievēlēto Saeimas Prezidiju, Mūrniece izteica cerību, ka sadarbība ar kolēģiem izvērtīsies laba, jo jau 14.novembrī paredzēta jaunievēlētā Prezidija sēde, kurā tiks skatīti vairāki administratīvi jautājumi un tiks sākts darbs pie Saeimas komisiju izveidošanas.

Jau ziņots, ka Valsts prezidents Raimonds Vējonis šodien Rīgas pilī tiksies ar partijas "KPV LV", Jaunās konservatīvās partijas (JKP) un partiju apvienības "Attīstībai/Par!" premjera amata kandidātiem, liecina prezidenta darba kārtība.

Tikšanās plānota plkst.13 ar visiem trim kandidātiem reizē. Savukārt plkst.15 prezidentam jau paredzēta dalība citā pasākumā.

Vējonis tiksies ar "KPV LV" premjera amata kandidātu Aldi Gobzemu, JKP premjera amata kandidātu Jāni Bordānu un partiju apvienības "Attīstībai/Par!" premjera amata kandidātu Arti Pabriku.

Prezidents iepriekš minēja, ka šodien varētu nosaukt vienu no kandidātiem, kuram viņš uzticētu valdības veidošanu.

Iepriekš Vējonis 13.Saeimā ievēlēto partiju darbu pie jaunās koalīcijas veidošanas vērtēja kā neapmierinošu.

"Ja partijas līdz 6.novembrim nebūs panākušas vienošanos, būs jaintensificē darbs no manas puses, trešdien mēģinot ar trim premjera kandidātiem runāt vēlreiz, lai panāktu kādu risinājumu," iepriekš piebilda Vējonis, norādot, ka varētu izdarīt izvēli par labu vienam no kandidātiem pēc tikšanās trešdien.

"Ja partijas nevar neko piedāvāt, tad jādod konkrēts uzdevums vienam cilvēkam un varbūt jānosaka arī kāds termiņš," iepriekš teica Vējonis.