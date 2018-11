Pavļuts: "Strādājošs Prezidijs, kurā būs pārstāvēti gan vecie, gan jaunie, būs labs solis uz priekšu"

Pavļuts norādīja, ka par turpmāko koalīcijas veidošanas procesu varēs spriest pēc visu Prezidija locekļu ievēlēšanas, taču divi patlaban notikušie balsojumi atbilstot "Attīstībai/Par!" iepriekš izteiktajam piedāvājumam, ko politiskais spēks partneriem prezentēja pagājušajā nedēļā.

"Mūsuprāt, bija būtiski ievērot principu, ka partijām, kuras uztur aktīvu pretenziju uz Ministru prezidenta posteni, nevajadzētu virzīt savu Saeimas priekšsēdētāja amata kandidātu. Tas būtu pamats, lai vienotos un lai nebūtu jāšķir balsis savā starpā. Diemžēl Jaunā konservatīvā partija (JKP) un nacionālā apvienība ["Visu Latvijai"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK] uzlika savstarpēji konkurējošus kandidātus. Konkurence nav slikta, taču mūsu skatījumā būtu bijis labāk, ja varētu panākt savstarpēju izpratni un balsot kopīgi. Diemžēl šāda izpratne netika panākta un mums bija jāizšķiras, nosveroties par labu mūsu jau iepriekš piedāvātajam principam," teica Pavļuts.

Politiķis sacīja, ka par Saeimas priekšsēdētājas biedri Dagmāru Beitneri-Le Gallu (JKP) politiskais spēks balsoja "mierīgu sirdi". "Mēs esam ļoti apmierināti ar šo iznākumu," vērtēja Pavļuts.

Komentējot to, kā Prezidija vēlēšanas varētu ietekmēt turpmākās sarunas par koalīcijas veidošanu, Pavļuts atzina, ka sarunas par to arī līdz šim nav bijušas sevišķi vieglas. "Būtībā vairāk nekā nedēļu esam tādā kā strupceļā par valdības veidošanas sarunām, kas savukārt faktiski nav notikušas. Apsīcis arī darbs pie programmiskiem uzstādījumiem, jo visi gaida, ka Valsts prezidents Raimonds Vējonis atrisinās šo situāciju. To, kāda būs sadarbība turpmāk, redzēsim," pauda Pavļuts.

Viņš uzsvēra, ka, neraugoties uz savstarpējās vienošanās trūkumu, parlamentāriešiem šodien ir jāievēl Prezidijs. "Mums vairs nav nekādu atkāpšanās ceļu - Saeimas Prezidijs šodien ir jāievēl. Ja nav vienošanās par kopēju ainu, koalīciju, valdību, tad prezidijs jāievēl tā, kā spēj. Deputāti izdarīs savu izvēli. Domāju, ka strādājošs Prezidijs, kurā būs pārstāvēti gan vecie, gan jaunie, būs labs solis uz priekšu, lai veicinātu valdības veidošanas sarunas, tiklīdz Valsts prezidents pateiks savu izvēli," teica Pavļuts.

Politiķis noraidīja to, ka "Attīstībai/Par!" balsojumā par Ināru Mūrnieci (VL-TB/LNNK) Saeimas spīkera amatā būtu vienojusies ar Zaļo un zemnieku savienību. "Mēs balsojām par kandidātu, kuram, mūsuprāt, vajadzēja ieņemt amatu, kas ir kvalificēts to darīt. Ne vairāk, ne mazāk. Šo principu mēs prezentējām vēl piektdien, cerot, ka tas būs visiem pieņemams un atbilstoši šim principam mēs arī balsojām," norādīja Pavļuts.

Kā ziņots, Saeimas priekšsēdētāja amatā ievēlēta līdzšinējā šī amata ieņēmēja Mūrniece, savukārt par vienu no viņas biedrēm ievēlēta Beitenere-Le Galla.

Par Saeimas priekšsēdētāja otro biedri ir ievēlēta Inese Lībiņa-Egnere (JV).

Uz šo amatu kandidēja arī Artuss Kaimiņš (KPV LV), tomēr viņš saņēma mazāku balsu skaitu.