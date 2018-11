Likumsargi norādītajā tirdzniecības centra stāvlaukumā sastapa Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekus. Pie mediķu operatīvā transportlīdzekļa stāvēja divi vīrieši.

Viens no vīriešiem piesteidzās pie policistiem, paskaidrojot, ka ir izsaucējs un izstāstīja savu notikušā versiju. Kungs atklāja, ka ar sievu un trīs gadus veco meitiņu atbraucis uz tirdzniecības vietu iepirkties. Savu transportlīdzekli kungs novietojis stāvvietā, kas paredzēta ģimenēm. Pie tās stāvējis kāds nepazīstams vīrietis, kurš sācis konfliktēt. Savukārt brīdī, kad vecāki savu atvasi izcēluši no aizmugurējā sēdekļa, konflikta uzsācējs spēris autovadītājam ar kāju, taču trāpījis meitenītei pa galvu. Vecāki bērnu bija nodevuši mediķiem. Izsaucējs nespēja izskaidrot, kas tieši bijis par iemeslu šādai svešinieka rīcībai. Pēc brīža no mediķu busiņa izkāpa arī kunga sieva, kura apstiprināja vīra teikto.

Savukārt otrs vīrietis kategoriski noliedza, ka būtu iespēris bērnam. Sarunas laikā policisti no viņa sajuta alkoholam raksturīgo smaku.

Pie likumsargiem piesteidzās arī citi tirdzniecības centra apmeklētāji, kuri apstiprināja izsaucēja sniegto versiju. Divas no notikušā aculieciniecēm policistiem atstāja savu kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu liecības.

Cietušās meitenītes apskates laikā mediķi nolēma viņu nogādāt slimnīcā plašākiem izmeklējumiem.

Pārrunu laikā bērna vecāki izteica vēlmi par notikušo rakstīt iesniegumu Valsts policijai, taču solīja to izdarīt nākošajā dienā, jo abi vēlējās nekavējoties doties bērnam līdzi uz slimnīcu.

Rīgas pašvaldības policisti uzbrucēju aizturēja un nogādāja tuvākajā Valsts policijas iecirknī turpmāko procesuālo darbību veikšanai.