Veicot operatīvo pasākumu kompleksu, vakar, 5. novembrī, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja 4. nodaļas policisti noziedznieces aizturēja nozieguma izdarīšanas brīdī kādā apģērbu veikalā Rīgā, Mežciemā.

Kamēr kāda veikala apmeklētāja aplūkoja preces, viņai no sāna piegāja viena no garnadzēm, tikmēr otra no aizmugures nemanāmi izvilka maku, kas atradās cietušās rokassomiņā. Sieviete, kura bija izvilkusi maku no somiņas, to nodeva savai pāriniecei. Pēc tam abas devās uz automašīnu, kur viņas gaidīja trešā sieviete. Cietusī notikušo nebija pamanījusi, taču noziegumu bija ievērojuši policisti, kuri sekoja sievietēm. Saprotot, ka pie automašīnas pienākuši civilajās drēbēs ģērbti policisti, sievietes nozagto maku ar tajā esošajiem 45 eiro nometušas zemē.

Likumsargi sievietes aizturēja un nogādāja Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Teikas iecirknī. Policisti atguva nozagto maku ar visu naudu.

Aizturētās sievietes ir dzimušas 1966., 1968. un 1963. gadā un visas jau iepriekš sodītas par kabatzādzībām.

Saistībā ar notikušo pret divām aizturētajām sievietēm uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 180. panta pirmās daļas – par zādzību nelielā apmērā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods. Abas sievietes šobrīd atrodas izolatorā.

Savukārt trešajai, kura sagaidīja pārējās automašīnā, šobrīd ir liecinieces statuss.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka kabatzagļi noziegumus īsteno ļaužu pilnās vietās – sabiedriskajā transportā, to pieturās, stacijās, tuneļos un veikalos. Tāpēc aicinām sabiedriskās vietās ievērot sevišķu piesardzību. Makus, telefonus un citas vērtīgas mantas vēlams glabāt iekškabatās, bet rokassomas un plecu somas jātur priekšpusē, tās pieturot.