Latvijas valsts proklamēšanas simtajā gadadienā Rīgā būs plaša svētku programma

18. novembrī svētku pasākumi galvaspilsētā sāksies ar Latvijas rīta ieskandināšanu Brīvības laukumā un Dzegužkalnā, kam sekos ekumeniskais dievkalpojums Rīgas Domā. Pēc tā iedzīvotāji gaidīti pie Brīvības pieminekļa, kur varēs vērot goda sardzi „Brīvības sardzē”. Pusdienlaikā no plkst. 12.45 pie pieminekļa būs ziedu nolikšanas ceremonija, bet plkst. 18.45 sāksies svinīgs muzikāls notikums „18.11.” – multimediāls stāsts par brīvību, kurā galvenais „stāstnieks” ir Brīvības piemineklis. Plkst. 20.00 valsts dzimšanas dienā visus uzrunās Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Svētku dienā ikviens gaidīts Daugavmalā, kur laukumā pie Rīgas Pasažieru ostas varēs apskatīt Latvijas un sabiedroto spēku militārās tehnikas un ekipējuma izstādi, bet 11. novembra krastmalā vērot Nacionālo bruņoto spēku parādi. Plkst. 20.10 krastmalā sāksies koncerts „Daugav’ abas malas” ar Orķestra „Rīga” piedalīšanos un galvaspilsētas vīru koru uzstāšanos. Plkst. 21.00 jau tradicionāli valsts svētkos iedzīvotāji aicināti vienoties kopīgā Latvijas valsts himnas „Dievs, svētī Latviju!” dziedāšanā, kam sekos gaismas uzvedums „Saules mūžs” – viens no valsts simtgades kulminācijas pasākumiem. Tas būs vizuāli muzikāls stāsts sešās daļās par Latvijas valsti no idejas par tās veidošanu līdz šodienai un noslēgsies ar apliecinājumu Latvijas nākotnei, ticību Latvijas tautai un ikkatram iedzīvotājam. Pēc gaismas uzveduma no plkst. 21.20 krastmalā simtgades labākās dziesmas spēlēs Latvijas radiostaciju dīdžeji.

Līdztekus šiem pasākumiem Rīgā būs iespēja apskatīt vairākas izstādes un apmeklēt daudzveidīgus koncertus, kas skanēs kultūras centros, koncertzālēs un dievnamos.

Rīgas Kongresu namā gan svētku dienā, gan arī 19. novembrī klausītāji gaidīti koncertā „Būsim lieli līdzi Saulei!”, kurā muzicēs Rīgas mūzikas skolu apvienotais simfoniskais orķestris, diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā, koris „Sōla” un solisti Annija Putniņa, Daumants Kalniņš un Rihards Mačanovskis. Rīgas Latviešu biedrības namā būs koncerts „Dievs, svētī Latviju!” ar Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas audzēkņu piedalīšanos, bet Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā skanēs koncerts „100 gadi kopā”. Dižkoncertā „100 vīri Latvijai!”, kas notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā, apvienosies koru dziedātāji gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Arēnā Rīga notiks multimediāla deju izrāde „Abas malas”, kuru izdejos vairāk nekā 450 baleta, laikmetīgās un tautas deju dejotāji, bet svētku dienas izskaņā Latvijas Nacionālajā teātrī būs koncertuzvedums „Dzimšanas dienas nakts”.

Kultūras centrā „Iļģuciems” klausītāji gaidīti koncertā „Ar dziesmu simtgades ceļā”, bet Kultūras pilī „Ziemeļblāzma” skanēs koncerts „Simts vēlējumi”. Latviešu komponistu skaņdarbi būs dzirdami koncertā „Dziesmas Latvijai”, kas notiks kultūras centrā „Mazā ģilde”. Arī VEF Kultūras pilī koncertā „Gaismas domas” varēs dzirdēt iedzīvotāju iepriekš izvēlētos Latvijas komponistu skaņdarbus, kurus atskaņos pianists Reinis Zariņš.

Rīgas Sv. Pētera baznīcā skanēs komponista Mārtiņa Brauna svīta „Daugava”, bet īsi pēc gaismas uzveduma gan šajā dievnamā, gan Rīgas Domā un citās baznīcās būs dzirdami kamermūzikas koncerti.

Rīgā svētku dienā būs skatāmas arī vairākas izstādes. Sv. Pētera baznīcā pirms koncertiem būs iespēja apskatīt multimediālu izstādi „Latvijas varonis – no senatnes tagadnē”, savukārt Rīgas Kongresu namā tiks eksponēti Rīgas mākslas skolu audzēkņu darbi. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā vēsturnieka vadībā varēs skatīt izstādi „Latvijas gadsimts”, kā arī iesaistīties fotoakcijā, bet laukumā pie tirdzniecības centra „Origo” būs apskatāma izstāde „Rīga 100 gados”.

Valsts svētkos iedzīvotājiem būs iespēja apmeklēt arī gaismas festivālu „Staro Rīga 2018”, kas notiks no 16. līdz 19. novembrim, tā tēma šogad ir „Augšām cēlās Gaismas pils”. Ar šo tematisko vēstījumu noslēdzas iepriekšējo gadu festivālos uzsāktā Ausekļa un Jāzepa Vītola darba „Gaismas pils” rosinātā tetraloģijas tematiskā ķēde – „Gaismu sauca”, „Gaisma ausa”, „Uz zvaigznēm”. Festivāla trijās programmās būs skatāmi 42 gaismas objekti, kā arī gaismas parāde četrās Rīgas apkaimēs.

Vairāki svētku pasākumi Rīgā sāksies jau sestdien, 17. novembrī, turpināsies svētku dienā un arī pirmdien, 19. novembrī. Svētku pasākumu detalizēta programma publicēta tīmekļa vietnēs: www.kultura.riga.lv, www.lv100.lv/18novembris, kā arī būs pieejama drukātā veidā afišās un bukletos pašvaldības kultūras iestādēs un Rīgas Tūrisma un informācijas centros.