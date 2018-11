Tagad tūristu un arī daudzu kāzinieku iecienītā laipa ir slēgta. Pēc mēneša to sola pārnest dziļāk iekšzemē, bet nākamgad uzbūvēt jaunu laipu. Jāteic, ka kopš septembra Baltās kāpas apkārtne sāka „lepoties” ar vēl vienu apskates ievērības objektu – 100 000 eiro vērto sabiedrisko tualeti. „Zelta ateju” gan vairāk devās apskatīt nevis dabas tūristi un kāzinieki, bet gan paši vietējie – saulkrastieši.

8 Foto Saulkrastos nogruvusi Baltā kāpa, sagraujot arī gājēju laipu, kura vairs nebūs atjaunojama +4

Marika Grasmane, Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste, Jauns.lv informēja, ka laipa par 4482,28 eiro tika uzstādīta 2013. gadā un nu drīzumā to demontēs. Pašvaldība brīdina: „Baltās kāpas laipa slēgta, tā sagāzusies stiprās krasta erozijas dēļ. Uztraukumam nav pamata, jo laipa tuvākā laikā tiks demontēta! Lūdzu ievērot to, ka kāpelēšana un staigāšana tikai kāpas situāciju pasliktina!”

Balto kāpu ik gadu apmeklēja tūkstošiem tūristu un tā arī bija iemīļota kāzinieku fotografēšanās vieta. Tā, piemēram, šī gada zīmīgajā datumā – 18. augustā tur bija sastopami pat vairāki kāzu pāri.

Artis Blankenbergs, Saulkrastu novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists, norāda, ka kāpa katru gadu cietusi dažādu iedarbības dēļ un katru gadu tā „drusciņ piestutēta”, bet dabas spēki bijuši neapturami. Kāpas pamatne pamatīgi noskalota pirms mēneša notikušas vētras laikā. Tāpat to ietekmē Inčupes gultne, kura arvien tuvāk virzās kāpas virzienā, un tagad no tās vien esot dažu centimetru attālumā.

Laipu jeb pandusu vairs nebūs iespējams atjaunot. Tomēr tuvāko nedēļu laikā to plānots pārnest par dažiem metriem dziļāk iekšzemē un dabas mīļotāji atkal varēs tur baudīt skaistos skatus. Savukārt nākamgad tur par 27,5 tūkstošiem eiro plānots īstenot Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts, kas oaredz izbūvēt jaunu infrastruktūru pie kāpas. No tiem 24 759 eiro būs Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi, bet pārējo naudu piešķirs Saulkrastu pašvaldība. Projekta gaitā paredzēts izveidot laipu vairāku metru garumā, lai dabas objekts būtu ērti pieejams visiem apmeklētājiem – arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

„Mēs neatstāsim šo rajonu bez pieejas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, arī bērniem ar vecākiem. Bērzu ielas galā būs jauna noeja,” saka Blankenbergs.

Jau pirms vairākiem gadiem speciālisti bija novērojuši, ka Inčupe arvien redzamāk tuvojas Baltajai kāpai. Gadu gaitā Balto kāpu ietekmējusi arī pārmērīga antropogēnā slodze, jo šo dabas objektu ik gadu apmeklē tūkstošiem cilvēku. Saulkrastu novada pašvaldība risinājumus Baltās kāpas saglabāšanai mēģinājusi rast daudzus gadus, realizējot dažādus projektus, tomēr veiksmīgu un ilgtspējīgu risinājumu rast nav izdevies.

Baltā kāpa veidojusies vairāk nekā pirms 10 000 gadiem, vējam dzenot pludmales smiltis pāri Baltijas ledus ezera mālainajiem nogulumiem. Tās baltais, 18 metrus augstais smilšu atsegums senatnē kalpoja kā orientieris vietējiem zvejniekiem. Nosaukumu kāpa ieguvusi no baltajiem sacietējušo smilšu slāņiem, kas vizuāli līdzinās smilšakmenim. Lai arī kāpa ir apaugusi ar priežu mežu, arvien ir redzama tās stāvā, uz jūru vērstā nogāze. Baltā kāpa ir atzīta par dabas pieminekli.

Skaistos skatus var vērot ejot pa Saulrieta taku, kas teju četru kilometru garumā vijas no Baltās kāpas līdz Saulkrastu centram. Pa to ejot, iespējams apskatīt Saulkrastu jūrmalai raksturīgo ainavu – plašo, smilšaino pludmali, priekškāpas, Pēterupi un kāpu meža dižpriedes. Vairākās vietās no tās paveras skaisti skati uz upes ieleju un jūru.