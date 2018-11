Viņaprāt šodienas Saeimas sēde no procedūras viedokļa būs diezgan gara, taču to varētu vēl sarežģīt brīdis, kad tiks vēlēts jaunais Saeimas prezidijs, jo no parlamentā ievēlētajām partijām varētu sagaidīt visādus pārsteigumus.

"Protams, es nesaku, ka tas netiks ievēlēts, bet Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas varētu būt interesantas. Tomēr pats būtiskākais šajā gadījumā ir tas, ka vēlēšanas notiks pretēji zināmai politiskai tradīcijai, proti, Jaunā konservatīvā partija virzot savu kandidātu liek domāt, ka tā atsakās no līderības valdības veidošanā un premjera amata. Mani personīgi satrauc, kas notiek partijās, bet es ceru, ka mēs nenonāksim līdz absurdam," sacīja Kols.

Jau ziņots, ka 13.Saeima šodien plkst.10 sanāks uz pirmo sēdi, kurā lems par parlamenta Prezidiju.

Vairākas Saeimas frakcijas pirms sēdes diskutēs par gaidāmajiem balsojumiem, bet dažas frakcijas arī varētu lemt par savu vadību.

Saskaņā ar Satversmē noteikto, jaunievēlētās Saeimas pirmo sēdi atklās un līdz jaunā priekšsēdētāja ievēlēšanai vadīs 12.Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK). Plānots, ka sēdes sākumā jaunievēlēto parlamentu uzrunās Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Jaunievēlētā Saeima pirmajā sēdē ievēlē balsu skaitītājus, kā arī pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju. Tās locekļi komisijas sēdē pārbauda vēlēšanu materiālus un sūdzības par vēlēšanām, ja tādas iesniegtas Centrālajā vēlēšanu komisijā. Komisija sagatavo ziņojumu Saeimai par deputātu pilnvaru apstiprināšanu.

Tad deputāta amata kandidāti, kas ievēlēti 13.Saeimā, dod svinīgu solījumu un apliecina to ar savu parakstu.

Pēc svinīgā solījuma došanas deputāti balso par lēmuma projektu par 13.Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu.

Jaunievēlētā Saeima pirmajā sēdē atklātā procedūrā ar vēlēšanu zīmēm ievēlē Prezidiju - parlamenta priekšsēdētāju, divus viņa biedrus, sekretāru un viņa biedru.

Saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu līdz ar jaunievēlētās Saeimas sanākšanu uzskatāms, ka Ministru kabinets ir atkāpies, tādēļ sēdi noslēdz ar valdības paziņojumu par savu pilnvaru nolikšanu. Līdzšinējā valdība turpinās pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad deputāti apstiprinās jaunu valdību.

No 12.Saeimas deputātiem jaunajā sasaukumā pārvēlēti 34 deputāti, tātad 66 parlamentārieši būs jauni.

Kopumā parlamentā darbosies septiņas frakcijas - "Saskaņas", Jaunās konservatīvās partijas, "KPV LV", "Attīstībai/Par!" (AP), nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK), Zaļo un zemnieku savienības (ZZS), kā ar "Jaunās Vienotības" (JV). Vislielākā frakcija - 23 deputāti - būs "Saskaņai", JKP un "KPV LV" pārstāvēs pa 16 deputātiem, AP un VL-TB/LNNK - pa 13, ZZS - 11, bet JV - astoņi.

Kā ziņots, arī balsojuma priekšvakarā politiķi vēl nebija vienojušies par Saeimas Prezidija sastāvu. Partijas nav vienojušās arī par koalīcijas sastāvu un valdību.

Uz spīkera amatu plāno kandidēt Dagmāra Beitnere-Le Galla (JKP) un 12.Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK). Citiem amatiem Prezidijā "Attīstībai/Par!" varētu virzīt Mariju Golubevu, "Saskaņa" - Andreju Klementjevu, "KPV LV" - Artusu Kaimiņu, bet Zaļo un zemnieku savienība - Gundaru Daudzi.