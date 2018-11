Prokuratūra lietu sākotnēji bija nodevusi Rīgas rajona tiesai, taču lieta tālāk nodota pēc piekritības Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai, skaidroja Rīgas rajona tiesā.

Neminot personas vārdu, Ģenerālprokuratūras preses sekretāre Aiga Eiduka informēja, ka bijušajam dienesta vadītam uzrādīta apsūdzība pēc trīs Krimināllikuma pantiem.

Viņš pie kriminālatbildības saukts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij lielā apmērā. Proti, laikā 2009.gada līdz 2015.gadam apsūdzētais nedeklarēja savus patiesos ienākumus, tā izvairoties no iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas valsts budžetā, un radīja budžetam mantisku zaudējumu 26 289 eiro.

Tāpat viņš apsūdzēts par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, ja ar to izraisītas smagas sekas, proti, būdams dienesta vadītājs, apsūdzētais pieļāva, ka vairākkārt tiek grozīts ar AS "Rīgas Sanitārā transporta autobāze" noslēgtais līgums, kā rezultātā laikā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam par saņemtajiem pakalpojumiem nelietderīgi tika pārmaksāts ne mazāk kā 784 988 eiro.

Bijušais dienesta vadītājs arī apsūdzēts par amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, ja šīs darbības izraisījušas smagas sekas. Apsūdzētais noslēdza ar "Rīgas Sanitārā transporta autobāzi" jaunu līgumu par pakalpojumiem, kuri bija paredzēti jau iepriekš noslēgtā spēkā esošā līgumā, līdz ar ko par sanitāra pakalpojumiem samaksāts dubultā, kā rezultātā valstij radīts mantisks zaudējums 483 074 eiro.

Izmeklēšanu sākotnēji veica Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB). Kriminālprocess tika sākts arī pret uzņēmēju, "Rīgas Sanitārā transporta autobāzes" vadītāju Adigjozalu Mamedovu. Ģenerālprokuratūrā skaidroja, ka KNAB nav lūdzis uzrādīt apsūdzību uzņēmējam saistībā ar bijušā NMPD vadītāja iespējamiem noziegumiem. Uzņēmējam gan uzrādīta apsūdzība pēc Krimināllikuma panta par stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšanu. Šajā lietā turpinās izmeklēšana, taču plašāku informāciju prokuratūra nesniedz.

Sākotnēji KNAB turēja aizdomās arī NMPD Rīgas reģionālā centra vadītāju Semjonu Štrihu, taču pret viņu kriminālprocesu izbeidza, jo amatpersona 2015.gada nogalē nomira.

KNAB kriminālprocess sākts 2015.gada augustā. 2015.gada 8.septembrī KNAB veica kratīšanu NMPD Duntes ielā. KNAB bija ieradies dienestā un pieprasījis dokumentus par noslēgto līgumu ar Mamedova vadīto "Rīgas Sanitārā transporta autobāzi" par neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu nodrošināšanu ārpakalpojumā.

Izvērtējot Valsts kontroles veiktās revīzijas materiālus, birojs veica resorisko pārbaudi un tās rezultātā iegūtās ziņas bija pamats kriminālprocesa sākšanai.

Pēc KNAB ierašanās Duntes ielā, birojs toreizējam NMPD priekšniekam Ploriņam un NMPD Rīgas reģionālā centra vadītājam Štriham aizliedza pildīt pienākumus.

2015.gada 29.aprīlī beidzās NMPD noslēgtais līgums ar "Rīgas Sanitāro transporta autobāzi". Uzņēmums šo pakalpojumu nodrošināja kopš 2010.gada.

Jautājums par to, kā valstij nodrošināt operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus Rīgas reģionā, bija asu diskusiju objekts. Ilgus gadus valsts šos pakalpojumus pirka ārpakalpojumā no "Rīgas Sanitārās transporta autobāzes", taču Valsts kontrole un atsevišķi politiķi norādīja, ka valsts šādi ievērojami pārmaksā.

2014.gada nogalē Veselības ministrija pieņēma lēmumu atteikties no ārpakalpojuma Rīgas reģionā.