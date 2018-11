Pats Aleksejevs savā "Facebook" kontā paziņojis, ka 29.oktobrī viņš izsaukts uz prokuratūru, kur viņam uzrādīta apsūdzība nacionālā naida kurināšanā un nelikumīgā ieroču glabāšanā. Apsūdzētais pats gan uzskata, ka Drošības policija (DP) lietu pret viņu ir safabricējusi, tāpēc viņš nav gatavs atzīt savu vainu un iziet uz jebkādiem kompromisiem, bet sola cīnīties līdz galam par savu taisnību.

Portāls "Delfi" vēsta, ka DP lūgusi Aleksejevu apsūdzēt arī par bērnu pornogrāfiju saturošu materiālu apriti. Advokāte Jansone aģentūrai LETA pagaidām nevarēja komentēt, pēc kādiem pantiem tieši viņas klientam celta apsūdzība. Arī minētajā Aleksejeva "Facebook" ierakstā par bērnu pornogrāfiju nekas nav minēts. Tomēr 2018.gada janvārī Aleksejevs laikrakstā "Segodna" skaidroja, ka izmeklētāji par bērnu pornogrāfiju mēģinot uzdot viņa datorā atrastas ģimenes fotogrāfijas, kurās redzami pliki viņa paša bērni.

Kriminālprocess tika sākts 2017.gada 29.novembrī saistībā ar komentāriem, kuros pausts aicinājums "piebeigt visus fašistu izdzimteņus", kam saskaņā ar komentārā pausto pieder vairāku noteiktu tautību pārstāvji, kā arī vēršanās pret vienas tautas valodu, nodēvējot to par "fašistisku".

DP izmeklēšanā bija noskaidrojusi, ka persona ilgākā laika posmā, vismaz kopš 2016.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 7.decembrim, interneta vidē izplatīja saturu, kas vērsts uz naida vai nesaticības izraisīšanu starp dažādu tautību pārstāvjiem.

Veicot procesuālas darbības, pie personas DP atradusi šaujamieroča munīciju, kuras glabāšanai persona nebija saņēmusi nepieciešamo atļauju. Tāpat procesuālo darbību laikā pie personas atrasti un izņemti arī tādi pornogrāfiska rakstura materiāli, kas saturējuši bērnu pornogrāfiju.

Aleksejevs pagājušā gada nogalē apstiprināja, ka viņš šajā kriminālprocesā ir aizdomās turētais, un paskaidroja, ka pie viņa notikusi kratīšana. Viņš gan noliedza, ka būtu rakstījis minētos komentārus.

2018.gada janvārī Aleksejevs laikrakstā "Segodna" rakstīja, ka kratīšanas laikā viņa dzīvoklī atrasti divi maisiņi ar attiecīgi 16 un 18 patronām. "Jesss. Pietiekami, lai apšautu trešdaļu Saeimas," par policijas atradumu ironizējis Aleksejevs, kurš atrastās patronas uzskata par specdienestu piespēlētu provokāciju. Viņam gan esot ierocis, taču cita kalibra nekā atrastās patronas, bet ar atrastajām patronām viņam neesot nekādas saistības.

Aleksejevs arī pārmeta DP spiediena izdarīšanu, mēģinot viņam "piešūt" neizdarītus noziegumus, jo pratināšanas laikā viņam esot uzrādītas viņa datorā atrastas fotogrāfijas ar kailiem paša bērniem, un šīs ģimenes bildes esot mēģināts uzdot par bērnu pornogrāfiju.

Aleksejevs bija vairāku drukāto mediju galvenais redaktors, bet pašlaik vada portālu "IMHOclub". No 2005. līdz 2009.gadam viņš bija arī Rīgas domes deputāts no saraksta "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" un ir viens no "Nepilsoņu kongresa" iniciatoriem.