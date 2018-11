Tā sauktajā būvnieku lietā viens apsūdzētais sodīts maigi - jo vainu atzina un sadarbojās ar izmeklēšanu

Reinis ar izmeklēšanu ir sadarbojies, savu vainu atzinis un tāpēc lieta pret viņu izskatītā ātrāk par pārējiem. Piespriestais sods – nosacīta brīvības atņemšana uz 2,5 gadiem un valstij nodarītā kaitējuma atmaksa 826 337 eiro.

Prokurors Juris Ločmelis intervijā LTV skaidroja, ka Reiņa loma nodokļu apiešanas shēmā nebija nozīmīga, un valstij nodarīto kaitējumu notiesāšanas gadījumā būs jāatmaksā arī pārējiem cilvēkiem, ko prokuratūra uzskata par grupas dalībniekiem. Viņi pirmo tiesas sēdi vēl gaida.



LTV atgādina, ka tā saukto “būvnieku lietu” izmeklē kopš 2014. gada. Kopā par apsūdzētajiem atzīti 9 cilvēki, ko prokuratūra uzskata par shēmas dalībniekiem.

Prokuratūra uzskata, ka no 2012. līdz 2014. gadam Latvijā darbojās organizēta grupa, kas palīdzēja saviem “klientiem” izvairīties no nodokļu maksāšanas. Reālu būvprojektu ietvaros izveidotas fiktīvu darījumu ķēdes ar fiktīviem uzņēmumiem – izmantoti viltoti dokumenti, un pat viltoti paraksti.

Tiesā Latvijas televīzija noskaidroja, ka viens no apsūdzētajiem ir Henrijs Girskis – bijušais uzņēmuma “Būve Stils” līdzīpašnieks un vadītājs. Citi apsūdzētie – Dmitrijs Grigorjevs, Ritvars Stāmers (lietā iesaistītu firmu bijušais vadītājs), vēl pieci līdz šim plaši nepazīstami cilvēki – Andris Liepiņš, Ilvars Grimza, Andis Upenieks, Andris Gerhards, Jolanta Smaļķe.



Taču jau pirmais tiesas spriedums ļauj ieskatīties kā sadalītas lomas starp cilvēkiem, ko prokuratūra uzskata par organizētās grupas dalībniekiem. Prokuratūras versija ir šāda. Shēmu kopīgi izveidoja tā laika “Būve stils” valdes priekšsēdētājs Henrijs Girskis un firmas attīstības direktors Dmitrijs Grigorjevs. Tomēr galvenā organizatora loma bija Grigorjevam. Tieši viņš rūpējās par līdzekļiem fiktīvo uzņēmumu dibināšanai, viltoto dokumentu sagādāšanu, naudas pārskaitīšanu fiktīviem uzņēmumiem.

Grigorjevs sameklēja palīgu - Ritvaru Stāmeru, viņš piekrita līdzdarboties apmaiņā pret atlīdzību - 2% no darījuma summām. Stāmers gan sagādāja viltotus dokumentus, gan meklēja cilvēkus, kas varētu kļūt par fiktīvo uzņēmumu amatpersonām. Daži no viņiem piedalījās aktīvi un jau uzrunāja citus, bieži - savas paziņas. Vairāki no viņiem arī tagad ir apsūdzēti. Beigās fiktīvo firmu dokumenti nonāca Dmitrija Grigorjeva rokās.

Jāatgādina - viss aprakstītais ir tikai prokuratūras versija. Vainīgos noteiks tiesa.