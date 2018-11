Tuvākajā laikā ministre nodošot iesniegumu par iestāšanos Latvijas Zemnieku savienībā (LZS).

Oktobra sākumā tapa zināms, ka Reizniece-Ozola plāno pievienoties partiju apvienībā Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) ietilpstošajai LZS.

Reizniece-Ozola iepriekš aģentūrai LETA atzina, ka LZS ir politiķes pārliecībai tuvākā partija, turklāt tā ir ar bagātu vēsturi un plašu pārstāvniecību. Politiķe saskata iespēju šo partiju pārveidot par modernu un dinamisku politisko spēku.

Vaicāta, vai Reizniece-Ozola ar laiku varētu kļūt par LZS vadītāju, viņa atzina, ka šis jautājums patlaban nav aktuāls, jo esošais partijas vadītājs Augusts Brigmanis ir saņēmis mandātu turpināt vadīt LZS. "Šajos pārmaiņu laikos ir svarīgi, ka partiju vada pieredzējis vadītājs," piebilda politiķe.

Tāpat Reizniece-Ozola pauda pārliecību, ka ZZS ietilpstošajām partijām arī turpmāk ir jāturas kopā un kopīgiem spēkiem jācenšas mainīt partiju apvienības tēlu, kā arī ir jāvienojas par jauniem darbiem.

Vaicāts par Reiznieces-Ozolas iespējām vadīt LZS, ņemot vērā, ka statūti paredz, ka uz partijas priekšsēdētāja amatu var kandidēt biedri, kuri politiskajā spēkā ir vismaz divus gadus, Brigmanis iepriekš žurnālistiem norādīja, ka šajā kontekstā nav aktuāls jautājums par partijas vadīšanu. Taujāts par iespēju mainīt partijas iekšējos noteikumus, politiķis pauda, ka nav gaidāma statūtu maiņa. Balsojums par LZS priekšsēdētāju gaidāms nākamgad.

Lai politiķe iestātos LZS, no procedūras puses pirmais solis būtu izstāšanās no partijas "Latvijai un Ventspilij", kur viņa ieņem valdes locekles amatu. Tad Reizniecei-Ozolai jāiestājas kādā no LZS nodaļām, par ko lemj partijas attiecīgā struktūrvienība. Pēc tam šis lēmums jāapstiprina LZS valdei.