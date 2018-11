Klātienē deviņās Latvijas pilsētās diktātu rakstīja 615 cilvēki – Rīgā (322), Liepājā (69), Rēzeknē (34), Daugavpilī (32), Ventspilī (27), Cēsīs (11), Jelgavā (36), Jēkabpilī (34) un Valmierā (53). Interneta vietnē raksti.org tika iesniegti 1033 darbi no 26 valstīm. Vairākums dalībnieku to rakstīja tiešsaistē Latvijā (935), citi bija no Lielbritānijas (25), Vācijas (18), Spānijas un Zviedrijas (katrā pa 6), Igaunijas un Īrijas (katrā pa 4), pa trim no Lietuvas, Luksemburgas, Nīderlandes, Grieķijas, Itālijas, pa diviem no Beļģijas, Čehijas, Norvēģijas, Dānijas, Somijas, Horvātijas, pa vienam no ASV, Karību salām, ASV Aizjūras salām, Turcijas, Islandes, Izraēlas, Ķīnas un Kipras.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šoreiz vairāk interesentu vēlējās rakstīt diktātu kā klātienē, tā arī tiešsaistē.

Tā šogad Latvijā diktātu klātienē uzrakstīja 615 cilvēku, bet tiešsaistē – 1033 cilvēku, savukārt pērn tie bija attiecīgi 345 un 510 cilvēki.

Reklāmas speciālists Ēriks Stendzenieks šogad tiešsaistē rakstījis diktātu pirmo reizi. “Es teiktu, ka patiesais valodas skaistums ir atstarpēs starp vārdiem. Tas slēpjas komatos, domu un citās zīmēs. Patskaņi un līdzskaņi uzbūvē pamatu. Mazās, necilās detaļas iedveš vārdos dzīvību. Šo sīko valodas elementu lietojums, iespējams, ir labākā liecība par teksta autora saprātu. Ikviens zina, kur jāraksta “a” burts. Bet retais zina pauzes spēku. Kā Pēteris Vasks teicis: "Trokšņu ir daudz. Klusums ir viens,” ” iespaidos par diktātu dalās Ē. Stendzenieks.

Interesenti, kuri rakstīja diktātu klātienē, ar sava darba kļūdu labojumu varēs iepazīties attiecīgajās norises vietās, savukārt tie, kuri uzdevumu pildījuši tiešsaistē, kļūdu labojumu varēs apskatīt mājaslapā www.raksti.org.

Labojot diktātu, atzīmes netiks liktas, taču būs norādītas ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas un to skaits, lai ikviens interesents varētu novērtēt savas zināšanas. Informācija par izlaboto darbu tiks nosūtīta katram dalībniekam individuāli, taču jau tagad diktāta vietnē ir iespējams aplūkot diktāta oriģināltekstu un komentārus.

300 vārdu garo diktātu īpaši šim nolūkam ir radījis pazīstamais rakstnieks Andris Akmentiņš, un tiešraidē to lasīja aktieris Kaspars Znotiņš. Teksta atbilstību latviešu valodas normām ir pārbaudījusi un apstiprinājusi Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras vadītāja Andra Kalnača.

Iniciatīvas mērķis ir attīstīt prasmi rakstīt latviski, audzināt cieņu pret dzimto valodu, veidot ciešāku saikni ar ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, saliedēt sabiedrību, kā arī aicināt cittautiešus labāk apgūt latviešu valodu. Diktāta rakstīšana ir brīvprātīgs bezmaksas pasākums, kurš vienlaikus norisināsies visā pasaulē un kurā drīkst piedalīties jebkurš interesents. Turklāt to var rakstīt arī anonīmi, ja persona nevēlas norādīt savu vārdu.

Labāko rezultātu ieguvēji tiks apbalvoti ar vērtīgām grāmatām no Jāņa Rozes grāmatnīcas, savukārt Jaunais Rīgas teātris labākajiem rakstītājiem no Rīgas dāvinās biļetes uz teātra izrādēm. 2017. gadā III pasaules diktātu latviešu valodā tiešsaistē un klātienē visā pasaulē rakstījuši 935 dalībnieki, 2016. gadā – 789 dalībnieki, 2015. gadā – 920 dalībnieki.