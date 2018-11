VM sagatavojusi informatīvo ziņojumu "Par ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu pārējā personāla atlīdzības palielināšanu 2019.-2021.gadam", kurā aprakstīts īpaši izveidotas darba grupas konceptuāli atbalstītais VM piedāvātais variants darba samaksas pieaugumam ārstniecības iestādēs strādājošiem 2019.-2021.gadam.

Ministrijas piedāvātais variants paredz mediķu atalgojuma pieaugumu vidēji 20% apmērā katru gadu no 2019.līdz 2021.gadam, pēdējā gadā ārstu vidējai darba samaksai sasniedzot divkāršu tautsaimniecībā nodarbināto vidējo darba samaksu.

Strapcāne atgādināja, ka VM šī gada 12.jūnijā tika izveidota darba grupa saskaņā ar rīkojumu "Par darba grupas izveidi veselības aprūpes nozarē strādājošo personu darba samaksas palielināšanu".

Darba grupas sastāvā tika iekļauti pārstāvji no Latvijas Ārstniecības un aprūpes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Māsu asociācijas, Latvijas Slimnīcu biedrības, valsts un pašvaldību slimnīcām, Latvijas Jauno ārstu asociācijas, biedrības "Veselības aprūpes darba devēju asociācija", kā arī pārstāvji no Veselības ministrijas.

Darba grupa konceptuāli atbalstīja VM piedāvāto variantu darba samaksas pieaugumam ārstniecības iestādēs strādājošiem 2019.-2021.gadam vidēji 20% apmērā katru gadu, 2021.gadā ārstu vidējai darba samaksai sasniedzot divkāršu tautsaimniecībā nodarbināto vidējo darba samaksu.

Kā ziņots, mediķu darba samaksas jautājumu risināšanai izveidotā darba grupa savā pēdējā sanāksmē augustā vienojās līdz 2021.gadam ik gadu mediķu atalgojumu palielināt par 20%.

Kā aģentūrai LETA pēc sanāksmes sacīja veselības ministre Anda Čakša (ZZS), jau šogad atalgojums vidēji palielināts par 30%, taču nākamais solis esot atalgojuma palielināšana par 20%. Lai gan vienošanās darba grupā panākta, ar šo vienošanos un informatīvo ziņojumu, kas tagad tiks gatavots, vēl jāvēršas valdībā. "Tas tālāk jau ir budžeta process, lai to iestrādātu un ir nepieciešams valdības atbalsts, lai izpildītu šos solījumus," toreiz teica ministre.

Mediķu atalgojuma palielināšanai par 20% 2019.gadā nepieciešami papildu 70 miljonus eiro, kuriem, pēc veselības ministres Čakšas paustā, finansējuma avoti vēl nav zināmi, tomēr šī summa, ministres ieskatā, ir "reālā vajadzība".

Tikmēr Kučinskis aģentūrai LETA pauda, ka mediķu algu pieaugums nākamajā gadā ir jaunās valdības jautājums. Ministru prezidenta ieskatā, saistībā ar bažām par iespējamo mediķu algu nepalielināšanu nākamgad noticis "ārkārtīgi dīvains pārpratums".

Kučinskis skaidroja, ka trīs gadu budžetā ietverta norāde uz to, ka mediķu algu palielinājums ir nākamā gada budžeta jautājums. Viņš norādīja, ka gan Čakšai, gan arī VM ir iestrādes un priekšlikumi, taču jautājuma risināšana kopumā atkarīga no jaunās valdības izvirzītajām prioritātēm. "Ja valdība to uzskaitīs par prioritāti, tad būs. Bet mēs kā šobrīd aizejošā valdība jau nevaram taisīt nākamā budžetu, to mums likums aizliedz," teica Kučinskis.