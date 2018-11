No Papes dabas parka izvestas vairāk nekā 100 tonnas pamestu riepu

Viņa skaidroja, ka liela daļa no riepām bija nogrimušas ezerā un apaugušas ar ūdensaugiem, kā arī daļa no tām bija novietotas atklātā meža ielokā netālu no ezera. Daudzām no riepām cauri bija izaugušas niedres, krūmi un pat koki, kas liecināja par to atrašanos vienā vietā daudzu gadu garumā.

Trīs talku laikā ar brīvprātīgo palīdzību no ezera piekrastes, niedrēm, krūmiem un meža tika izvilktas aptuveni 1300 smagās tehnikas un aviācijas riepas, kuras šonedēļ uzņēmums SIA "Eko Kurzeme" aizveda utilizācijai.

Tajā pašā laikā ar riepu aizvākšanu dabas parka teritorijas piesārņojuma problēma līdz galam vēl nav atrisināta. "Diemžēl arī pēc talkām dabas parkā piesārņojums vēl ir palicis un, piesaistot daudz plašākus resursus, jādomā, kā teritoriju sakopt. Armijas atkritumu vākšana nav Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevums, taču, rūpējoties par dabas teritoriju sakoptību un vides tīrību, uzņēmāmies iniciatīvu iesākt darbus," pauda DAP ģenerāldirektors Juris Jātnieks.

DAP pateicas ikvienam, kas piedalījās kādā no trim vides sakopšanas talkām. Dabas parka sakopšanā iesaistījās arī Pasaules dabas fonds, Rucavas novada pašvaldība un Valsts vides dienests (VVD).

Kā ziņots, privātīpašums, kurā atradās daļa no riepām, pieder pensionētai skolotājai, kura vairākkārtīgi bija vērsusies VVD, DAP un Rucavas novada pašvaldībā ar lūgumu palīdzēt novākt riepas, jo viņas rīcībā nav tādu līdzekļu, lai šo darbu veiktu. Savukārt VVD uzdeva īpašniecei aizvākt riepas līdz šī gada beigām.

Zemes īpašniece dienestam bija iesniegusi sertificēta mērnieka apliecinājumu, ka riepas teritorijā atradušās, pirms viņa to ieguva savā īpašumā kā kompensējamo zemi no pašvaldības. Tādējādi teritorijas piesārņojums nav uzskatāms par viņas vainu.

Papes dabas parka teritorijā atrodas unikālas dabas ekosistēmas, ainavas un apskates vietas, tostarp Baltijas jūras piekrastes kāpas, Papes ezers, Nidas augstais purvs, savvaļas zirgi un tauri, kas nogana Latvijā reti sastopamās dabiskās palieņu pļavas. Teritorija starp Papes ezeru un jūru ir viena no lielākajām putnu migrācijas vietām Latvijā.