Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu un iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas minētajā ielas posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Darbu veikšanas laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.

Savukārt, saistībā ar daudzfunkcionālā centra “Akropole” būvniecības darbiem no 5.novembra līdz 30.novembrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Slāvu ielas posmā no Salaspils ielas līdz uzbrauktuvei uz Dienvidu tilta.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu.

Veicot darbus nakts laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.

Saistībā ar mākslas filmas “Nakts mantinieki” filmēšanu tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana no 5.novembra plkst. 10.00 līdz 7.novembra plkst. 6.00 Riharda Vāgnera ielas labajā pusē, posmā no Gleznotāju ielas līdz Kaļķu ielai.

Tāpat ierobežojumi noteikti no 6.novembra plkst. 6.00 līdz 7.novembra plkst. 6.00 Vaļņu ielas kreisajā pusē, posmā no Gleznotāju ielas līdz Kaļķu ielai un no 8.novembra plkst. 6.00 līdz 9.novembra plkst. 22.00. Narvas ielā pie ēkas Narvas ielā 2.

Filmēšanas darbus veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ Tasse film”.