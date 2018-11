Skrējienā "100 km Latvijas simtgadei" iedzīvotāji pieveikuši kopskaitā 31 709 kilometrus

Dalībnieki noslēguma pasākumam pulcējās 30. oktobrī VEF kultūras pilī, medaļas saņemot no Latvijas pludmales volejbola dueta Mārtiņa Pļaviņa un Edgara Toča, Sporta kluba “SportLat” valdes priekšsēdētāja Gundara Upenieka un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšnieces Dinas Vīksnas.

Saņemot savu pirmo sporta medaļu, Sarmīte Baltmane atzīstas: “Kad no kolēģu sarunām uzzināju par skrējienu “100 km Latvijas simtgadei”, sirds dziļumos sajutu patriotisko impulsu startēt. Radās spīts pierādīt, ka, neskatoties uz ikdienas noslogoto dzīvesveidu, varu to paveikt. Pieņemu, ka cilvēkiem, kuri sporto ik dienu, aktīva kustēšanās jau bija kļuvusi par dzīvesveidu, bet man ik nedēļu vienu vakaru būt par nūjotāju 10 kilometru distancē bija notikums. Šis notikums ir noslēdzies ar lepnumu par to, ka mēs visi skrējiena dalībnieki kopā no 10. aprīļa līdz 9. oktobrim esam teju, teju šķērsojuši zemeslodi. Ceru, ka šādu demokrātisku sportošanas virzienu Rīgas pašvaldība turpinās arī nākamajā gadā, jo tam ir nākotnes garants ar labi uzsāktas lietas pēctecību - skrējiena periodā ir dzimuši vairāki mazuļi.”

Skrējienam vienpadsmit otrdienu vakaros AB dambī pulcējās pāris simtu aktīva, veselīga dzīves veida piekritēji, lai dotos 10 kilometru garā trasē pār Akmens un Salu tiltiem, izbaudot pilsētas skatu no Daugavas krastmalas, Zaķusalas un Lucavsalas. Akcijas laikā bija jānoskrien vai jānosoļo 100 kilometri. Arī bērni varēja nopelnīt medaļas ar Latvijas jubilejas simboliku, kopā visos posmos pieveicot 40 kilometrus. Skrējiena norises laikā pusgada garumā trasē devušies 478 dalībnieki, tajā skaitā 32 bērni.

Ar savu pieredzi pēc skrējiena dalās Inese Straupmane: “Kopš pēdējās 10 km distances manā tālrunī ir iegulusi kāda foto kolāža – tajā esmu redzama pēc pirmā starta aprīlī un pēdējā – oktobrī. Salīdzinot foto pēc dalības 3. posmā un pēc noslēdzošā 11. posma izmaiņas ir acīmredzamas. Es attēlos saskatu divus atšķirīgus cilvēkus. Un ne tikai tajā apstāklī, ka noslēguma bildē kājas slaidākas un vaigu panti ne tik noapaļoti, kā sākumā, bet galvenais ir iegūtais mirdzums acīs par uzlaboto sirdsdarbību un stāju, par iegūto pieradumu garas distances nosoļot, nevis veikt, izmantojot sabiedrisko transportu.”

Skrējienu „100 km Latvijas simtgadei” organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, to rīkoja biedrība „Sporta klubs „SportLat””.