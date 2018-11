Prezidents Raimonds Vējonis jau vairākkārt ticies ar trim paša izvirzītajiem favorītiem premjera amatam – Jāni Bordānu no Jaunās konservatīvās partijas, Aldi Gobzemu no KPV LV un Arti Pabriku no “Attīstībai/Par!”. Tomēr arī pēc pēdējās tikšanās politiķu izteikumi par progresu valdības izveidošanas virzienā neliecina.

Lai gan pats Vējonis premjera izraudzīšanās procesu publiski nekomentē, redzams, ka prezidents vēlas nogaidīt, kamēr kāds no kandidātiem pārliecinātu citus sevi atbalstīt. Tikmēr kandiāti vēlas, lai pats Vējonis uzņemas iniciatīvu un nosauc kandidātu, kuram pēc tam jāmeklē iespējas iegūt vairākumu Saeimā. Rezultātā sarunas šobrīd nonākušas strupceļā.

Iespējams, jaunu sparu valdības veidošanas process iegūs 6. novembrī, kad uz sēdi sanāks jaunā Saeima. Taču arī gadījumā, ja 6. novembrī jau būs zināmas koalīcijas aprises, un prezidents nekavēsies ar premjera nosaukšanu, paspēt apstiprināt valdību līdz simtgades svinībām 18. novembrī ir praktiski nerēlai, jo diskusijām par valdības deklarācijas gala versiju un amatu sadalījumu atliktu knapi divas nedēļas.

Lai piecas vai sešas partijas vienotos, kura turpmākos gadus saimniekos kurā nozarē, var būt nepieciešami mēneši. Turklāt svarīgas būs arī personālijas, kuras katra partija piedāvās darbam Ministru kabinetā. Līdz ar to “Betsafe” prognozē, ka valdības veidošana ievilksies vismaz līdz gada beigām.