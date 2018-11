13 gadu laikā Latvijas Banka apgrozībā laida 23 īpašā dizaina monētas, piemēram, ar stārķi, kokli, skursteņslauķi, Ziemassvētku zvaniņiem, Nameju gredzenu un čiekuru. To tirāža bija no 250 000 līdz vienam miljonam. Latvijas numismātiem šīs monētas nav īpašs retums un vairumu no tām par divarpus eiro gabalā var nopirkt mūsu monētu namos.

Tomēr kolekcionāriem ārpus Latvijas šīs monētas varētu būt interesantas.

Latvijas monētas no senās ķīniešu galvaspilsētas

Pārsteidzoši daudz īpašā dizaina vienlatnieka monētas tirgo no senās Ķīnas galvaspilsētas Siaņas. (Foto: Ekrānuzņēmums no eBay)

Te nu talkā nāk uzņēmīgie ķīnieši, kuri interneta izsoļu vietnē „eBay” piedāvā iegādāties praktiski jebkuru Latvijas Bankas īpašā dizaina monētu par 7 eiro (plus pasta izdevumi). Cena gan nav norādīta eiro, bet gan amerikāņu dolāros – 7,92 vai britu mārciņās – 6,20. Interesanti, ka monētu atrašanās vieta jeb piegāde ir no vienas un tās pašas vietas - senās Ķīnas galvaspilsētas Siaņas, un arī to cena visām monētām ir vienāda.

Kāds numismāts portālam Jauns.lv teica: „Ir jābūt īpaši stulbam, lai kāds no Latvijas pirktu Latvijas monētas Ķīnā. Pie tam ķīnieši ir meistari uz visu, arī monētu viltošanu. Latvijas kolekcionāri nekad neko nepērk no Ķīnas. Starp citu, ķīnieši nekrāmējas ar jubilejas monētu viltošanu, jo tas ir sarežģīti, bet gan ar īpaša dizaina monētām. Tādu viltošana neprasa daudz darba. Peļņa nav liela, bet, ja uz katru monētu var nopelnīt kādu piecīti, tas jau ir labi. Viņi šo nelegālo rūpalu organizējuši rūpnieciskos apmēros.

Savukārt viens no redzamākajiem Latvijas numismātiem Madis Gerbaševskis Jauns.lv pastāstīja: „Mūsdienās, kad pasaule ir atvērta, jau nav nekādu problēmu Latvijas monētas dabūt uz Ķīnu. Kāds uz šejieni atbrauca, samainīja un aizveda... Tās neredzot, nevar pateikt, vai tās ir viltojums vai nē. Šīs monētas ir daudz, lētas un tās ir „izkaisītas” pa visu pasauli. Monēta tikpat labi var būt kā īsta, tā arī neīsta. Latvijā, piemēram, tirgo arī amerikāņu monētas, un vai tad mēs teiksim, ka tās ir viltojumi? Par tās īstumu var pārliecināties tikai to nopērkot un pēc tam pārbaudot. Ķīnā jau visu kaut ko taisa. Neesmu dzirdējis, ka šādas īpašā dizaina lata monētas tur būtu viltotas, bet par Ķīnā viltotām sudraba monētām gan esmu dzirdējis. Ķīnai nav laba slava. Bet es šīm lietām nesekoju līdzi. Bet nav jau arī gluži tā, ka – ja Ķīna, tad tur uzreiz ir viltojums”.

Ķīniešu piedāvātie vienlatnieki nav pārbaudīti

Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silakalns, iepazinies ar „eBay” Latvijas monētu no Ķīnas piedāvājumu Jauns.lv teica:„Dažādu valstu apgrozības monētu un banknošu otrreizējais tirgus, to piedāvājums „eBay” un citās platformās un Ķīnas iesaiste visā šajā, īsti nav Latvijas Bankas specifika (pārraudzībā).

Par konkrētajām monētām: pēc attēliem nav iespējams pateikt, vai monētas ir īstas. Lai pārliecinātos, vai monētas nav viltotas, mums būtu nepieciešams tās nodot naudas laboratorijā, kur eksperti, izmantojot dažādas metodes, tās pārbaudītu.

Runājot kopumā jāsaka, ka kolekcijas un piemiņas (īpašā dizaina apgrozības) monētas vilto ļoti reti, izplatītāki ir parastās apgrozības naudas viltojumi. Dārgāko - dārgmetāla - kolekcijas monētu viltošana nav izplatīta arī tāpēc, ka pieredzējis numismāts ātri noteiks ne tikai viltojumu, bet pat to, vai kolekcijas monēta nav tikusi izņemta no savas kapsulas.

Cilvēkiem iesakām, ja ir vēlme papildināt savas lata monētu kolekcijas, vērsties pie Latvijas numismātiem, kas piedāvā pārbaudītas monētas, turklāt, kā šajā gadījumā, par lētāku cenu. Ne vienmēr varam būt droši par to, ko iegādājamies internetā.

Paskaidrošu, ka gadījumā, ja kāds izdomātu viltot šādas monētas, jārēķinās, ka sodi ir tikpat bargi kā par apgrozības naudas viltošanu. Kolekcijas un piemiņas monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss, to viltošana ir ļoti smags noziegums, par ko pienākas cietumsods!

Par konkrēti „eBay” piedāvājuma monētām (Ziemassvētku zvaniņi, skursteņslauķis) mums līdz šim nav bijis signālu par viltošanu. Senākos laikos retos gadījumos konstatēti atsevišķi piemiņas monētu (īpašā dizaina vienlatnieku) viltojumi”.

Ķīniešu viltojumi pārplūdina numismātu tirgu

Te jāteic, ka ķīniešu piedāvātās citu valstu monētas interneta izsoļu vietnēs pārāk bieži ir viltojumi. Kāds „eBay” lietotājs ebay.com vietnē atstājis komentāru: „Kad plānojat apturēt cilvēkus, kuri te nodarbojas ar viltotu monētu pārdošanu. Varbūt viņi tās pircējiem sūta kā „reprodukciju” vai „suvenīru”, bet piedāvājumā tas nav norādīts. Domāju, ka „eBay” neinteresē šo krāpniecību apturēt, jums tikai interesē saņemt savu komisijas naudu”.

Krievijas numismātu vietnē www.coins.lave.ru ir plašas diskusijas un ziņas, par to, kā ķīnieši vilto kolekcijas monētas. Tur arī padomi, kā atšķirt īstu monētu no ķīniešu viltojuma. Kāds Sergejs raksta: „Darba dēļ daudz ceļoju pa Ķīnu un tur viltojumu ir pārpārēm”.

Pirms gadiem trijiem Krievijas kolekcionāru tirgu pārplūdināja viltotas cara laika rubļu monētas, bet šī gada sākumā jau parādījās mūsdienu Krievijā izlaistās īpašās dizaina un jubilejas monētas. Krievijas prese raksta: „Par afēristu upuriem kļūst kolekcionāri amatieri vai vienkārši interesenti”.