Noziedzīgajos nodarījumos iesaistītas izglītības iestādes amatpersonas, darbinieki un radinieks.

Mācību iestādes vadītāju ierosināts apsūdzēt par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu, piesavināšanos personu grupā, piesavināšanos nelielā apmērā un grāmatvedības noteikumu pārkāpšanu. Pret vadītājas vietnieci ierosināts sākt kriminālvajāšanu par piesavināšanos personu grupā, bet pret dienesta viesnīcas vadītāju - par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu.

Pret kādu darbinieku KNAB lūdzis sākt kriminālvajāšanu par piesavināšanos nelielā apmērā, bet pret vēl vienu darbinieci - par piesavināšanos nelielā apmērā un piesavināšanos personu grupā.

Kopējā valstij nodarīto zaudējumu summa ir 55 573 eiro, aplēsis KNAB.

Kā noprotams no KNAB publicētās infografikas, apsūdzētajiem inkriminētas četras dažādas noziedzīgu nodarījumu epizodes. Vienā no tām izglītības iestādes vadītāja parakstījusi dokumentu par nesaņemtu pakalpojumu. Citā epizodē iestādes vadītāja, viņas radiniece un viena no darbiniecēm panākušas, ka vadītājas radinieces automašīnā sešas reizes iepildīta degviela par, iespējams, izglītības iestādes līdzekļiem. Līdzīgā epizodē vienu reizi degviela iepildīta kāda darbinieka automašīnā. Savukārt no ceturtās epizodes vizuālā raksturojuma iespējams noprast, ka dienesta viesnīcas vadītāja iestādes vadītājai un viņas radiniecei nodrošināja dienesta viesnīcā istabas, par kuru izmantošanu netika maksāts.

Aģentūra LETA guva apstiprinājumu, ka infografikā norādītā izglītības iestāde ir Rīgas 1.medicīnas koledža.

Iepriekš Rīgas 1.medicīnas koledžas direktore bijusi Inese Bunga, taču patlaban, kā liecina informācija izglītības iestādes mājaslapā, ir iecelta direktora pienākumu izpildītāja. Kā aģentūrai LETA norādīja koledžā, Bunga no amata atstādināta, sīkāk nekomentējot, vai tas noticis sāktā kriminālprocesa dēļ.

Kā liecina informācija Valsts prezidenta mājaslapā, 2009.gadā Bungai par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas profesionālās veselības aprūpes izglītības sistēmas attīstībā un jauno veselības aprūpes speciālistu sagatavošanā piešķirts IV šķiras Atzinības krusts.

Mēģinot noskaidrot, kas KNAB pētītajā laika posmā vadījis koledžas dienesta viesnīcu, esošais dienesta viesnīcas vadītājs aģentūrai LETA attiecās sniegt jebkādu informāciju, norādot, ka viņš no koledžas administrācijas saņēmis rīkojumu pašlaik nekomunicēt ar masu medijiem.

Valsts kontrole (VK) šogad pavasarī, atsaucoties uz KNAB sniegto informāciju, vēstīja, ka birojā 2017.gada nogalē ir sākts kriminālprocess par Rīgas 1.medicīnas koledžas darbinieces dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā, jo darbiniece ilglaicīgi izmantojusi vairākas telpas dienesta viesnīcā Rīgā, Tomsona ielā 39, par tām īres maksu nemaksājot.

VK revīzijā aplēsts, ka laika posmā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 14.martam Rīgas 1.medicīnas koledžas darbiniece par telpu izmantošanu privātām vajadzībām nav veikusi īres maksājumus par kopējo summu 48 270 eiro apmērā.