Šodien tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka saīsinātais nolēmums lietā būs pieejams trešdien pēc plkst.16. Pilns AT nolēmums būs pieejams 21.novembrī, paziņoja tiesā.

Tiesā bija ieradies ne tikai Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) vadītājs Arnis Cimdars, bet arī kā trešās personas uzņēmuma "Soaar" pārstāvji. Tieši šis uzņēmums 208 585 eiro vērtajā iepirkumā nodrošināja Saeimas vēlēšanu rezultātu elektroniskās apkopošanas pakalpojumus. Trešās personas statusā bija uzaicināts zemkopības ministrs un Klauža partijas biedrs Jānis Dūklavs, kurš gan tiesai pauda izbrīnu, kāpēc tiesas procesā jāpiedalās šādā statusā, jo "nezinot kādu skaidrību te varētu rast". Dūklavs nekādus citus viedokļus nepauda un pēc divu stundu nosēdēšanas saņēma tiesas atļauju apmeklēt valdības sēdi.

Klaužs līdz tiesu debašu sākumam jau atkārtoja iepriekš minēto, ka vēlēšanu naktī, sekojot līdzi vēlēšanu rezultātiem un balsu skaitam, Latgales vēlēšanu apgabalā konstatējis dīvainības saskaitītajos plusos, proti, viņam nav skaidrs, kā neilgā laikā varēja mainīties dati par saskaitītajiem plusiem un mīnusiem. "Man pazuda 492 plusi un 360 mīnusi," paziņoja deputāts, kurš uzskata, ka ar balsu skaitīšanu ticis manipulēts.

Klaužs vērsies CVK, lai saņemtu skaidrojumu, kā viņam var mainīties dati par saskaitītajiem plusiem un mīnusiem, proti, vai pie vainas ir cilvēciskais faktors vai arī ļaunprātīga rezultātu sagrozīšana. Saprotamu atbildi no CVK deputāts nav saņēmis, tāpēc lūdzis atcelt Latgales vēlēšanu apgabala rezultātus un pārskaitīt ZZS balsis.

CVK pārstāvošais advokāts Lauris Liepa tiesas procesa sākumā aicināja tiesu noraidīt pieteikumu vai labākajā gadījumā vispār lietu izbeigt. Viņš pauda uzskatu, ka ar pieteikumu būtu tiesības vērsties nevis konkrētam deputāta amata kandidātam, bet vēlēšanu saraksta iesniedzējam.

Likumdevējs jau patlaban ir paredzējis samērīgu ierobežojumu, turklāt sabiedrības interesēs ir, lai jaunā Saeima sāktu strādāt novembra sākumā.

Uzņēmuma "Soaar" pārstāvji pirms debašu sākšanās tiesai iesniedza dokumentus, kas liecina, ka savā sistēmā uzņēmums nav konstatējis nedz iekšēju, nedz ārēju iejaukšanos.

Jau ziņots, ka Latgales vēlēšanu apgabalā startējušais Klaužs iepriekš vērsās CVK, apšaubot 13.Saeimas vēlēšanu rezultātus, jo viņam ievilkto plusiņu skaits balsu skaitīšanas naktī ievērojami samazinājies, kamēr kolēģiem samazinājies reģistrēto svītrojumu skaits.

CVK 16.oktobra sēdē Klauža sūdzību noraidīja. CVK locekļu diskusijā tika norādīts, ka nav saņemtas pretenzijas pret kāda konkrēta iecirkņa rezultātiem un ka visu iecirkņu protokoli trīs dienu laikā nav apstrīdēti.

CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars iepriekš skaidrojot kādā veidā notiek balsu skaitīšana norādīja, ka šoreiz vēlēšanās jauninājums bija rezultātu no iecirkņiem "dinamiskā" publicēšana. Tas nozīmēja, ka, ja kādam no iecirkņiem, kuru plusi jau bija publicēti, piemēram, vajadzēja papildināt vēlēšanu gaitas žurnālu, tad, lai to izdarītu, no publiskās informācijas bija jānoņem attiecīgais plusu skaits. Tomēr ikviens, uzklikšķinot uz attiecīgo skaitli, varot redzēt, no cik iecirkņiem konkrētajā brīdī ir saņemts attiecīgais plusu skaits.