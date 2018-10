Iedzīvotāji no 1. novembra varēs balsot par grantu programmas “Atspēriens” finālistu idejām

Balsot par saviem favorītiem varēs desmit dienu garumā, izmantojot sociālā tīkla Facebook kontu. Sabiedrības balsojums būs viens no kritērijiem, uz kā pamata tiks pieņemts lēmums par uzvarētājiem, kas saņems līdz pat 12 tūkstošus eiro lielus grantus savas idejas attīstībai.

Šajā rudens konkursā par finālistiem ir kļuvuši:

SIA “Staffin” - personāla atlases automatizācijas programmatūra;

SIA “JM Industry”- tērpu konstruēšanas un modelēšanas vietne, to ražošana no ekoloģiskiem modes audumiem;

SIA “Print Art” - stāju koriģējoša T-kreklu ražošana;

SIA “LOWTECH” - viedo tehnoloģiju lādētāja ražošana;

SIA “Babbit and Friends” - unikāla mūzikas atskaņošanas iekārta ģimenēm ar maziem bērniem;

SIA “Gudrāk Labāk Vieglāk” - nootropo enerģijas batoniņu ražošana;

Arturs Burņins - elektrisko skūteru koplietošanas platforma;

Pēteris Potapovs - elektrisko skrejriteņu noma viesnīcās;

Jānis Jansons - “Velozinis” - attīstošs velo parks pilsētvidē;

Ēvalds Urtāns - “Asya.ai” - mobilā lietotne komunikācijas spēju uzlabošanai ar mākslīgā intelekta palīdzību.

Grantu programmu “Atspēriens” administrē Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju “Altum”. “Atspēriens” aktualitātēm seko līdzi interneta vietnē www.atsperiens.lv, sociālajās vietnēs Twitter (@Atsperiens) un Facebook (Grantu programma “Atspēriens”) kā arī Attīstības finanšu institūcijas Altum interneta vietnē www.altum.lv.

Rīgas dome kopš 2009. gada īsteno grantu programmu “Atspēriens”, kuras mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību Rīgā, kā arī sekmēt jaunas uzņēmējdarbības un uzņēmēju produktu popularitāti.