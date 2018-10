Mākslas akadēmija nav slēgta tipa iestāde, jo tajā notiek neskaitāmi publiski pasākumi - regulāras izstādes un mākslas tirdziņi, mākslinieki iepirkās mākslinieku veikaliņā. Tāpat akadēmija ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – tā atrodas vienā no iespaidīgākajām Rīgas 20. gadsimta sākuma ēkām - neogotiskajā kādreizējā Biržas komercskolas namā, un daudzi varbūt vienkārši vēlas to aplūkot no iekšpuses. Akadēmijas vadības lēmums izraisījis plašu protestus sociālajos tīklos:

Drīz vien Mākslas akadēmijas vadībai nācās taisnoties. Tā paziņoja: „Ņemot vērā sabiedrības ažiotāžu par LMA slēgtajām durvīm, precizējam, ka tās vienmēr ir atvērtas akadēmijas studentiem, arhitektūras un mākslas pieminekļa apmeklētājiem, kā arī tiem, kas vēlas apmeklēt izstādes un pasākumus šajās telpās”.

Iekļūšanu Latvijas Mākslas akadēmijas ēkā tagad apgrūtina magnētiskie čipi. Tagad tajā vairs nevar iekļūt no ielas. (Foto: Andrejs Baburovs/LETA)

Latvijas Mākslas akadēmijas rektors, profesors Kristaps Zariņš portālam Jauns.lv teica: "Vējtverī pie ieejas akadēmijā ir sarga lodziņš un sargs izsniegs uzlīmi visiem, kuri vēlēsies apmeklēt izstādes un akadēmiju. Savukārt ieeja mākslinieku veikaliņā ir arī no pagalma, bet tagad plānojam pagrabtelpu remontu, un veikaliņš tagad ir slēgts. Jauno kārtību ieviesām, rūpējoties par studentu un savu drošību. Jūs taču redzat kas notiek Eiropā, par Ameriku nemaz nerunājot..."