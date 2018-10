Vienīgā, kas izdzīvoja: traģiskajā avārijā Rēzeknē 9 gadus veca meitene palikusi bez mammas, tēva un vectētiņa

Jau vēstījām, ka avārija notika pagājušās trešdienas rītā pl.9:50, kad uz ceļa Ozolainē sadūrās "Opel" ar "Mitsubishi". Nelaimes gadījumā uz vietas mira "Opel" vadītājs, 1976.gadā dzimušais Spičs. Blakus viņam sēdējis 1939.gadā dzimušais vīrietis, kurš mira slimnīcā.

"Opel" aizmugurējā sēdeklī atradās 9 gadus veca meitene un viņas māte. Kā vēsta portāla Lsm.lv krievu redakcija, pirmo no automašīnas glābēji izvilka tieši meiteni, kuru tūdaļ nogādāja slimnīcā. Otro no vraka atbrīvoja sirmgalvi, vienlaikus konstatējot, ka pie stūres sēdošais šoferis jau ir miris. Visbeidzot no lūžņiem izvilka sievieti. Avārijā iesaistītā džipa vadītājam nekādas traumas nav konstatētas un hospitalizācija nebija nepieciešama.

Šobrīd bērns uzturas slimnīcā Bērnu slimnīcā Rīgā. Atsaucoties uz datu aizsardzības likumu, padziļināta informācija par meitenes veselības stāvokli netiek sniegta. Latvijas Televīzijai zināms, ka bērnam veikta sarežģīta operācija.

Meitene zaudējusi savus vistuvākos - māti, tēvu un vectēvu. Kā vēsta Lsm.lv, Rēzeknes pašvaldība apliecinājusi, ka palīdzēs ģimenei, kurā bērns nonāks, proti, aizbildnību uzņemsies viņas tante, kurai pašai ir trīs bērni.