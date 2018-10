Ūdens krāns. (Foto: Ieva Lūka/LETA)

"Rīgas ūdens" aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam

Runā Rīga Sadarbībā ar SIA "Rīgas ūdens"

Līdz 2018. gada 30. novembrim SIA "Rīgas ūdens" aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai Raudas ielā, Līdaku ielā, Laidzes ielā, Spirgus ielā, Līdera ielā, Ugāles ielā, Robežu ielā (posmā no Spirgus ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei), Zemītes ielā, Lestenes ielā, Lutriņu ielā (posmā no Liepājas ielas līdz Mežotnes ielai), Liepājas ielā (posmā no Lestenes ielas līdz Liepājas ielai 46), Lauteres ielā, Lībagu ielā un Krūzes ielā (posmā no Liepājas ielas līdz Krūzes ielai 12) esošo nekustamo īpašumu īpašniekus.