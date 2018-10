Krasta iela. (Foto: LETA)

Ierobežos satiksmi Krasta ielas posmā

Saistībā ar kanalizācijas oderēšanas darbiem no 30.oktobra līdz 10.decembrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Krasta ielā, posmā no Salu tilta līdz Ogres ielai virzienā no pilsētas centra.