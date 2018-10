AT Administratīvo lietu departaments skatīs arī citu saistītu Klauža prasījumu par Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) 2018.gada 18.oktobra lēmuma "Par iesniegumu" atcelšanu.

18.oktobra lēmumā CVK neapmierināja Klauža lūgumu pārskaitīt par viņu nodotās balsis.

AT aģentūra LETA noskaidroja, ka abi Klauža pieteikumi ir savstarpēji saistīti, tādēļ tiks skatīti vienā procesā. Tāpat tiesā norādīja, ka otrdienas tiesas sēdē pieteikumi tiks skatīti pēc būtības. Atbilstoši likuma normām šādi pieteikumi ir jāizskata septiņu dienu laikā.

Deputāta prasījumi tiks skatīti mutvārdu procesā plkst.10.

Kā ziņots, Klaužs iepriekš vērsās Drošības policijā un CVK, apšaubot 13.Saeaimas vēlēšanu rezultātus, jo viņam ievilkto plusiņu skaits balsu skaitīšanas naktī ievērojami samazinājies, kamēr kolēģiem samazinājies reģistrēto svītrojumu skaits.

CVK 16.oktobra sēdē Klauža sūdzību noraidīja. CVK locekļu diskusijā tika norādīts, ka nav saņemtas pretenzijas pret kāda konkrēta iecirkņa rezultātiem un ka visu iecirkņu protokoli trīs dienu laikā nav apstrīdēti.

Šajā sēdē CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars skaidroja, kādā veidā notiek balsu skaitīšana, un stāstīja, ka šoreiz vēlēšanās jauninājums bija rezultātu no iecirkņiem "dinamiskā" publicēšana. Tas nozīmēja, ka, ja kādam no iecirkņiem, kuru plusi jau bija publicēti, piemēram, vajadzēja papildināt vēlēšanu gaitas žurnālu, tad, lai to izdarītu, no publiskās informācijas bija jānoņem attiecīgais plusu skaits. Tomēr ikviens, uzklikšķinot uz attiecīgo skaitli, var redzēt, no cik iecirkņiem konkrētajā brīdī ir saņemts attiecīgais plusu skaits.

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē, kur tika uzklausīts Klaužs, deputāts Ainars Latkovskis (V) norādīja, ka viens no skaidrojumiem situācijai varētu būt, ka precizējumu veica kāds no iecirkņiem, kur par Klaužu ir nodots vairāk balsu, nekā citos, piemēram, no Līvāniem. Latkovskis vaicāja, vai prasījums par izmaiņu veikšanu tiek reģistrēts, uz ko Cimdars atbildēja noliedzoši. CVK vadītājs aģentūrai LETA skaidroja, ka, lai iegūtu priekšstatu par to, kurš iecirknis un kā ir izmantojis sistēmu, būtu jāiet cauri ļoti liela apjoma tehniskajai informācijai sistēmā.