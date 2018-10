Tiesa noraida lūgumu arestēt "Expo 2015" kontā esošos līdzekļus 400 000 eiro apmērā

Lietas prokurore Lada Bogojavļenska iepriekš skaidroja, ka EM lūgums nozīmē "[..], ka EM nodarītais zaudējums tiks atlīdzināts gadījumā, ja tiesa atzīs apsūdzēto par vainīgu".

Jau vēstīts, ka lieta pret Majoru ierosināta saistībā ar Latvijas nepiedalīšanos starptautiskajā izstādē "ExpoMilano2015". Apsūdzības ieskatā uzņēmējs izšķērdējis aptuveni 300 000 eiro.

28.septembrī bija plānots skatīt tikai EM pieteikto lūgumu, taču tiesas sēde izpalika, jo nebija ieradies apsūdzētais un viņa aizstāvis Aleksandrs Berezins, kurš tobrīd uzturējās ārvalstīs. Krimināllietu pēc būtības plānots sākt skatīt tikai nākamgad martā, skaidroja prokurore.

Saistībā ar Latvijas nepiedalīšanos izstādē "ExpoMilano2015" ir ierosināta vēl viena krimināllieta, kurā par bezdarbību apsūdzēta kāda bijusī EM amatpersona. Apsūdzība uzskata, ka valstij nodarīts mantisks zaudējums vairāk nekā 300 000 eiro apmērā. Patlaban nav zināms, kad prokuratūra lietu nodos tiesai.

2015.gada aprīlī Ģenerālprokuratūra sāka kriminālprocesu, lai vērtētu amatpersonu rīcību saistībā ar vairāk nekā miljona eiro iztērēšanu un Latvijas nepiedalīšanos izstādē "ExpoMilano". Kriminālprocesa izmeklēšana tika nodota Valsts policijai (VP). Sākotnēji bija pamatlieta, no kuras tika izdalīts vēl viens kriminālprocess.

EM iepriekš Ģenerālprokuratūrai iesniedza detalizētu ziņojumu par to, ka Latvijas dalības "ExpoMilano2015" projekta organizēšanā tika pieļauti būtiski pārkāpumi. Pārbaudes rezultātā tika ierosināta disciplinārlieta pret sešām EM amatpersonām, trīs no tām - departamentu direktores - tika atstādinātas no amata.

2015.gada maijā toreizējā ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) paziņoja, ka EM komandītsabiedrībai "Expo 2015" pieprasījusi atdot aptuveni 800 000 eiro, kas izmaksāti saistībā ar gatavošanos dalībai izstādē, kurā Latvija tā arī nepiedalījās.

Reizniece-Ozola toreiz norādīja, ka ministrija veikusi rūpīgu finanšu plūsmas analīzi saistībā ar "Expo" projektu, konstatējot, ka par atsevišķiem darbiem ir maksāts vairākkārt, esot veikta samaksa par darbiem, kas nav notikuši, tāpat esot konstatētas "uzpūstas" cenas.

Komandītsabiedrības vadītājs Majors 2015.gadā aģentūrai LETA paziņoja, ka komandītsabiedība nesaskata pamatojumu EM pieprasījumam par līdzekļu atmaksu.

Komandītsabiedrība 2015.gada aprīlī izvirzīja pretenzijas, norādot, ka EM vairāk nekā piecus mēnešus nav norēķinājusies ar to par padarītajiem darbiem Latvijas dalībai "World Expo". Nesamaksātā summa tobrīd esot pārsniegusi 185 000 eiro.