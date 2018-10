Rīgas dome budžeta grozījumos "Rīgas satiksmei" plāno piešķirt papildu 22,5 miljonu eiro dotāciju

Ķirsis ir viens no Rīgas domes Budžeta komisijas locekļiem un aizvadītajā nedēļā tā skatījusi gaidāmos pašvaldības budžeta grozījumus.

Vadoties pēc aģentūras LETA rīcībā esošajiem dokumentiem, kopumā pašvaldības izdevumi šogad palielināsies vēl par 25,65 miljoniem eiro. Lielākā daļa - 22,50 miljoni eiro - no papildus izdevumiem nepieciešami tieši dotācijas piešķiršanai "Rīgas satiksmei".

Pēc Ķirša teiktā, 4,75 miljonus uzņēmums novirzīs piešķirto braukšanas biļešu atlaižu izdevumu segšanai, kas attiecas uz, piemēram, pensionāru, studentu un citu grupu braukšanas atlaižu segšanu.

17,75 miljoni tiks novirzīti zaudējumu segšanai, kas veidojas starp noteikto braukšanas maksu un pārvadātāja izdevumiem un vēl 1,9 miljonus eiro uzņēmums saņems no valsts.

Kā aģentūrai LETA skaidroja uzņēmuma pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane, dotācijas palielinājums tiek prasīts katru gadu, balstoties uz aktuālo situāciju. Pēc viņas teiktā, lielākā summa tiek pieprasīta, piemēram, degvielas, apdrošināšanas, amortizācijas un citu tehnisku izdevumu segšanai.

Izdevumi par braukšanas biļešu atlaižu segšanu saistīti ar to, ka no šī gada augusta braukšanas maksas atvieglojumi pienākas arī daudzbērnu ģimeņu vecākiem. Savukārt valsts dotācija tiek piešķirta par 1. un 2.grupas invalīdu pārvadāšanu, kā arī par to maršrutu nodrošināšanu, kuru maršruts vismaz 30% apmērā iet aiz Rīgas robežām,

Ķirša ieskatā, šādi grozījumi nozīmē, ka nākamā gada budžetā pašvaldībai būs uzņēmumam jāatvēl vēl lielākas summas nekā šogad. "Manuprāt, tas liecina par uzņēmuma slikto finansiālo stāvokli," piebilda deputāts.

Patlaban grozījumi vēl nav skatīti nevienā komitejā vai Rīgas domes sēdē.

Kā ziņots, pērn, lemjot par Rīgas pašvaldības budžeta apstiprināšanu 2018.gadam, vienas no spraigākajām diskusijām deputātu vidū bija saistītas tieši ar dotāciju "Rīgas satiksmei". Pašvaldība piešķīra uzņēmumam 108 miljonus eiro, taču deputāti vairākkārt norādīja, ka naudas izlietojums ir neskaidrs un finansējuma pieprasījums ir nepamatots, jo balstās uz "neatjaunotiem finanšu datiem."