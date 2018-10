Bukšs šoreiz izvēlējies vadīties pēc redzētā savā dīķī.

"Pirms aukstām un ar sniegu bagātām ziemām manu novērojumu dīķī ūdens līmenis oktobrī ir krietni augstāks. Pirms maigām un ne tik sniegainām - zemāks. 13 gadu laikā dīķis trīsreiz maldināja... Piemēram: 2014. gada oktobrī ūdens līmenis dīķī bija ļoti augsts un atbilstoši tam sekoja nevis sniegaina un auksta, bet viegla un maiga ziema," vēsta Bukšs. Viņš spriež: "Kā būs šoziem? Ja tic dīķa prognozei, tad jābūt mīkstai un maigai ziemai. Līdzīgi, kā tas bija 2006./2007. gadā. Sekosim, vērosim..."

Vienlaikus Bukšs vēsta par savas vecmāmiņas zinībām attiecībā uz laiku:

Laiks no 23. oktobra līdz Katrīnām (25. novembris) ir pirmziemas laiks. Mana vecmāmuļa teica, tāpat kā pirmdiena nosaka kāda būs nedēļa, tāpat pirmziema pasaka, kāda būs ziema. Līdzīgi par pirmpienu. Pirmpienu ēdot nedrīkst dzert, jo citādi govs ķipī mīzn. Pirmziemas laikā (no 23. oktobra līdz 25. novembrim) nedrīkst brandavu dzert, jo citādi ziema būs tik barga, ka govs vēderā teļu sasaldēs. Tieši tāpat par pirmziemnieku. Ja ābečniekam jau pirmajā klasē vējš galvā, tad dzīve būs kā ziemeļvējš, ne putni perēs ne lopi apvaišļosies. Ja pirmziemas laiks (no 23. oktobra līdz 25. novembrim) būs vējains, tad nākošais būs bada gads.

Ja pirmziemas laikā (no 23. oktobra līdz 25. novembrim) bieži nakts salnas, sniegs un lietus, tad gaidāms vēls pavasaris. Ja pirmziemas otrās dienas rītā (24.oktobris) sniegs, tad būs auksta ziema. Ja bērzam zaros lapas, būs grūts gads. Ja pirmziemas pēdējā dienā Katrīnās (25.novembris) skaidrs laiks, būs ledaina ziema. Kāda pirmziemas (no 23. oktobra līdz 25. novembrim) pēdējā diena, tāda arī ziema.