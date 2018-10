Festivāla "Positivus" rīkotājs Ģirts Majors. (Foto: LETA)

"Positivus" tēvam Ģirtam Majoram inkriminē cenšanos par "Expo" avansu nomaksāt savus parādus

112 LTV "de facto"

Ģirts Majors, kurš ir apsūdzētais vienā no divām krimināllietām saistītām ar Latvijas nepiedalīšanos "Expo 2015", savulaik izlietojis no Ekonomikas ministrijas saņemto avansu uzņēmuma parādu atdošanai. Tas izriet no viņam izvirzītās apsūdzības, šovakar ziņo LTV raidījums "de facto".