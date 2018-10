Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” ziņo, ka ar valsts iestāžu svētību šiem īpašumiem pievienosies vēl viens, kas līdz šim piederēja valstij, Zemkopības ministrijas uzņēmumam “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC).

Tas ir LLKC apmācību vieta “Pakalnieši” Vestienas pagastā, ko ik gadu apmeklēja pāris tūkstoši cilvēku no visas Latvijas. Lielākoties izglītojošās ekskursijās te brauca skolēni, kuriem iekārtotas takas dabas izzināšanai. 2,2 hektārus lielais īpašums ar divām ēkām atrodas Kaķīša ezera krastā, ainaviskā vietā. Bet ar Zemkopības ministrijas svētību jau tuvākajās nedēļās šis īpašums nonāks jaunās rokās, cieši saistītās ar krievu miljardieri, “Latvijas Balzama” īpašnieku Juriju Šefleru.

Pamatojoties uz ekonomiskiem apsvērumiem un izglītības nozīmi, tikai pirms četriem gadiem Zemkopības ministrija “Pakalniešus” ieguldīja LLKC pamatkapitālā un ierakstīja to Zemesgrāmatā. Tiesa, ar nosacījumu – ja centrs to vairs neizmanto, tas jāatdod valstij. 2016.gadā attieksme pret “Pakalniešiem” mainījās. Tie negaidot kļuva nevajadzīgi un neērti izmantošanai, un valdības dienaskārtībā parādījās jautājums par iespējamu maiņas darījumu. Šeflera uzņēmumi šai laikā aktīvi apkaimē uzpirka vai nomāja īpašumus. Viens no lielākajiem viņu ieguvumiem bija bijusī “Lido” atpūtas bāze.

“Kad arī Ķirsons [“Lido” īpašnieks Gunārs Ķirsons] pārdeva savu īpašumu, tad jau uzrunāja - kas notiek ar apkārt esošajiem zemes gabaliem, vai ir kāda iespēja viņus dabūt nomā vai īpašumā. Mēs atbildējām, ka tas nav iespējams. Un tās bija pirmās sarunas. Vēlāk jau bija oficiāls iesniegums, ka vēlas šo zemes gabalu iegūt vai nu īpašumā, vai nomā, vai arī apmainīt pret līdzvērtīgu gabalu kaut kur citur. Un tad izvērtējām to, kas mums ir, un ko mēs iegūtu mainot, un pieņēmām lēmumu mainīt,” raidījumam “de facto” stāsta LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis.

Gan Finanšu ministrija, gan Pārresoru koordinācijas centrs sākumā izteica būtiskus iebildumus, tostarp, ka no lēmuma anotācijas nemaz nevar saprast, kāds īsti darījums tiek plānots. Galu galā valsts aparāts strādāja, gatavoja iebildes, atzinumus un priekšlikums, līdz šā gada septembrī, īsi pirms vēlēšanām, valdība pieņēma lēmumus, kas ļāva notikt maiņas darījumam.

“de facto” neoficiāli zināms, ka zemkopības ministrs Jānis Dūklavs savulaik bija aicinājis izvērtēt darījuma iespējas ar Šefleru. Dūklavs noliedz, ka būtu šo procesu iniciējis, Šefleru nepazīstot, bet viņš neizslēdz, ka, iespējams, ir runājis ar personām, kas saistītas ar Šefleru. Un Dūklavs turpina: “Mani informēja konsultāciju centrs, ka tāds piedāvājums ir, pilnīgi pareizi, jā. Bet es saku, tas bija tik sen atpakaļ, ka esmu aizmirsis, vai viņš ir noticis, vai nav noticis. Nu kaut kāda viena neliela mājiņa tur!...”

Maiņas darījumā LLKC iegūs īpašumus “Vitki” un “Lielvitki”, kas atrodas stundas braucienā no Rīgas – Tukuma novada Slampes pagastā. Īpašums sastāv no trim līdz galam nepabeigtām ēkām – mājas, pirts un saimniecības ēkas, kā arī meža, bet ezera vietā – neliels dīķis. Oficiālo piedāvājumu veikt maiņu Zemkopības ministrijas uzņēmumam šogad maijā nosūtīja firma “Express Solutions”. Tā janvārī bija nopirkusi maiņas darījumam piedāvāto māju, zemi un mežu Slampes pagastā. Vēl šonedēļ uz šo īpašumu būvēja ceļu. LLKC kā pirmo plusu nosauc mazāku attālumu līdz Rīgai un Ozolniekiem, kur atrodas viņu birojs.

“Ekspress Solutions” pieder Jekaterinai Stuģei. Viņa ieņem vadošus amatus vairākos uzņēmumos, tostarp “Latvijas Balzamā”, kuros patiesā labuma guvējs ir Jurijs Šeflers. Uz “de facto” aicinājumiem komentēt darījumu neatsaucās ne Stuģe, nedz arī vairāku Šeflera īpašumu pārvaldītājs Juris Sitko. Viņš norādīja, ka par darījumu zin, bet šobrīd ar to neesot saistīts.

Bet “Express Solutions” piedāvājumā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram teikts: “(..) nekustamais īpašums “Pakalnieši” atrodas piedāvājuma sniedzējam izdevīgā vietā (starp uzņēmumam piederošiem zemes gabaliem). Šī īpašuma iegūšana mums palīdzētu sakārtot tūrisma objektu lauku teritorijā.” Tieši blakus atrodas Šeflera īpašumā esošā laivu bāze.

“Pakalnieši” pie Kaķīša ezera novērtēti par 90 tūkstošiem eiro. Iemainītais, Slampē – par 99 tūkstošiem. Īpašumu vērtēšanu un ar darījumu saistītās izmaksas sedz privātais uzņēmējs. Uz jautājumu, vai LLKC bija izdevīgs šis darījums, Cimermanis atbild: “Tas bija nosacījums numur viens, ka darījums nedrīkst pasliktināt situāciju. Jā, tas ir izdevīgs, jo gan ģeogrāfiskais attālums, gan uzturēšana, gan arī saimnieciskā aktivitāte, piekļuve ceļiem - tas viss tika vērtētas, lai tas mums nāk par labu, un īpašums arī būs vērtīgāks.”

Līdz ar šo darījumu LLKC pēc būtības plāno paplašināties. Jo Slampē būšot ne vien izglītojoši pasākumi, bet iecerētas arī demonstrāciju saimniecības. Bet šobrīd nav zināms, kas tieši notiks ar struktūru, kas atradās Vestienā pie ezera. Pavisam to nelikvidēs, tādēļ tai nepieciešamas jaunas mājvietas. Sākotnēji bijis domāts pārcelties uz skolas telpām Vestienas muižā. Tomēr neziņa par to, kas īsti notiks ar “Pakalniešiem”, bijusi pārāk ilga un noskatītās telpas jau aizņemtas. Pagastā cer, ka pavisam konsultāciju centrs no šejienes neaizies.

Vestienas pagasta pārvaldes vadītāja Marika Zembaha: “Vienīgais, ko mēs varam, ir piedāvāt maksas pakalpojumu - telpas, kas ir nepieciešamas semināriem, gan tautas namā ir iespējas, gan tepat pamatskolā. Jo nav noslēpums, ka mēs priecātos, ja būtu kāds izglītības centrs, kas pie mums Vestienā paliktu. Jo visi aiziet projām no laukiem, aiziet uz pilsētu, un mēs tomēr arī gribam savu Vestienu paturēt, un šī ir iespēja, ka tomēr šeit brauktu cilvēki. Daba mums ir skaista un izglītības centrs, ja te būtu, tas nebūtu slikti.”

Pieņemtie lēmumi nozīmē arī to, ka LLKC, paliekot Madonas novadā, būs jāmaksā par telpu īri. Bet jauniegūtajām telpām Slampes pagastā nepieciešami vēl visai pamatīgi ieguldījumi. Savukārt Šeflera īpašums pie Kaķīša ezera aizņems aizvien ievērojamāku daļu. Šeflers pamatā uzturas Šveicē vai Lielbritānijā. Savukārt ASV viņu šogad iekļāvusi to personu sarakstā, kuras guvušas labumu no Krievijā valdošā režīma. Tiesa, arī pati Krievija Šefleru savulaik meklējusi ar Interpola starpniecību.