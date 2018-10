"Valčiņš nekad nerādīja, ka sāp" - kolēģi no LTV Frīdenbergam velta smeldzīgi gaišu sižetu

Mums, televīzijas kolēģiem, pietrūks Valtera optimisma, vienkāršības un smaida, sižetā saka Latvijas Televīzijas (LTV) strādājošie. Aija Kinca pie krematorija Valtera bēru dienā aprunājās ar vairākiem kolēģiem.

Atvadas no Valtera notika tieši viņa 31. dzimšanas dienā. To, ka sāp, viņš nekad neizrādīja - un tieši tāds Valča, Valčiņš paliks atmiņā televīzijas kolēģiem. Raidījuma "Gudrs, vēl gudrāks" vadītājs Kaspars Ozoliņš to apliecina un par zaudēto kolēģi joprojām runā tagadnes īstenības formā: "Jā, viņš ir cīnītājs. Ja arī sāp, viņš nofilmēs raidījumu, aizies pusdienās un pēc tam vēl arī uz koncertu. Un tad no rīta atkal celsies, un atkal darīs! Sāp? Nu un, ka sāp?"

Arī "Gudrs, vēl gudrāks" režisore Ina Kronberga saka, ka Valters tik drīz vis neaizmirsīsies. Vismaz ne to bērnu vidū, kuri piedalījušies šajā LTV raidījumā. Skolotājas un skolēni no Latvijas malu malām sūtot bildes ar skolās esošiem piemiņas stūrīšiem Valteram. "Viņi jau visi uztvēra Valteru kā savējo," secina režisore.

Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta akcentē Valtera Frīdenberga paša īpašību nekad neatteikt palīdzību. Viņš pats to guva zibenīgi dienā, kad Ziedot.lv publicēja palīdzības saucienu savākt milzīgu naudu Valteram, lai cīnītos ar vēzi. "Viņš nekad neatteica palīdzību citiem. Mēs no viņa daudz varējām mācīties. Valter, lai tev spārni un vējš!" saka Dimanta.

"Gaismiņ, teci man pa priekšu"

Iepriekš Valters Frīdenbergs bija viens no tiem, kas veidoja kodolu apvienībai "Tev tuvumā" - tā parasti koncertēja pa visu valsti ap Ziemassvētku laiku. Katru gadu repertuārā bija jaunas dziesmas. Šogad nāksies uzstāties bez Valtera. Taču ir ierakstīta dziesma, kur būtu vajadzējis skanēt arī Valčas balsij. Dziesma ir ierakstīta bez viņa vienu dienu pirms Valtera bērēm.

Tā ir Renāra Kaupera dziesma ar Leona Brieža vārdiem. Dziedātāja Aija Andrejeva saka: jutusi, ka ar šo dziesmu Valteru vai nu stiprināsim, vai pavadīsim.... Ko par dziesmas tapšanu saka Valtera mūzikas kolēģi, skaties Aijas Kincas sagatavotajā sižetā: