"KPV LV" premjera kandidāts Aldis Gobzems sacīja, ka, iespējams, prezidenta paziņojums saistīts ar to, ka viņam nav pilna informācijas izklāsta par to, kādā veidā visas partijas ved sarunas. "Mēs no savas puses solījām šādu ritmu, mēs to arī ieturam, un principā redzam, kurā brīdī rezultāts tiks sasniegts," sacīja Gobzems, piebilstot, ka tas arī tiks izstāstīts prezidentam.

Taujāts par to, kad būs minētais rezultāta sasniegšanas brīdis, Gobzems sacīja: "Nesteidziniet mūs". Viņš teica, ka "KPV LV" gatavotais valdības deklarācijas projekts drīzumā būs pieejams potenciāliem sadarbības partneriem.

"Attīstībai/Par!" (AP) līdzpriekšsēdētājs Juris Pūce norādīja - prezidenta uzstādījums panākt vienošanos partiju starpā līdz 6.novembrim par koalīcijas modeli ar vairākuma atbalstu nav sasniegts, un no tāda viedokļa var piekrist viedoklim, ka process nav apmierinošs. Pūce gan pauda prieku par to, ka prezidents ņem aktīvu lomu procesā un pauž savu viedokli, jo tas motivēs partijas aktīvāk konsultēties.

AP politiķis uzsvēra, ka rīcībspējīgas valdības izveide ir Saeimā ievēlēto politisko spēku atbildība. Partijām ir jāvienojas saturiski par dažādiem jautājumiem, bet būtu labi, ja šajā procesā piedalītos visi valdības veidošanas sarunās iesaistītie politiskie spēki, piebilda Pūce. Viņš norādīja, ka nākamnedēļ turpināsies darbs tematiskajās grupās, kā arī iecerētas diskusijas ar Jauno konservatīvo partiju (JKP).

Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK priekšsēdētājs Raivis Dzintars piekrīt prezidenta vērtējumam. "Šķiet, ka partijas joprojām turpina priekšvēlēšanu dižošanos, un kopš sarunām ar prezidentu sarunās nav vērojamas būtiskas progresa pazīmes," norādīja politiķis. Komentējot plānoto premjera amata kandidātu tikšanos, Dzintars sacīja, ka jebkuras sarunas ir labāk nekā rušināšanās katram savos "ierakumos". Prezidentam jāmēģina sarunu organizētājus pārliecināt, ka "visi esam vienā laivā un uzdevums ir kopīgs".

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdes priekšsēdētājs Armands Krauze vērtēja, ka prezidenta rīcība ir pareiza, tomēr grūti prognozēt, vai tā sasniegs rezultātu. Viņš piebilda, ka šis varētu būt brīdis, kad ārpus sarunām atstāt tos, "kuri novilkuši sarkanās līnijas". Kā ziņots, JKP jau iepriekš norādīja, ka ar ZZS valdības veidošanas procesā nesadarbosies.

"Jaunās Vienotības" politiķis Krišjānis Kariņš teica: arvien vairāk šķiet, ka process virzīsies uz priekšu tikai tad, kad prezidents būs nosaucis premjera amata kandidātu. Trīs jaunie spēki saņēmuši lielu atbalstu, tāpēc kādam no tiem būtu jāvada valdība, uzsvēra Kariņš. Viņš piebilda, ka nevar sūdzēties par aktivitāšu trūkumu valdības veidošanas procesā, jo tikšanās bijušas "visvisādas, krustām šķērsām", bet trūkst skaidrības, kurš ir vadošais spēks šajā situācijā.

JKP premjera amata kandidāts Jānis Bordāns savu komentāru pagaidām nav sniedzis.

Kā ziņots, Vējonis uzskata, ka 13.Saeimā ievēlēto partiju darbs pie jaunās koalīcijas veidošanas vērtējams kā neapmierinošs. Kā informēja Valsts prezidenta kancelejā, Vējonis otrdien, 30.oktobrī, uz tikšanos Rīgas pilī aicinājis 13.Saeimā ievēlētās partijas "KPV LV" Ministru prezidenta amata kandidātu Gobzemu, JKP premjera amata kandidātu Bordānu un partiju apvienības AP Ministru prezidenta amata kandidātu Arti Pabriku.

Pašlaik valdības veidošanas sarunās iniciatīvu uzņēmušies trīs politiskie spēki - "KPV LV", JKP un AP.

Pagaidām gan sarunās nav iezīmējies konkrēts premjera kandidāts, par kuru varētu vienoties partijas, kā arī nav skaidrs koalīcijas sastāvs. Vienlaikus visas partijas, kas piedalās valdības veidošanas sarunās, izslēdz iespēju veidot valdību ar "Saskaņu".