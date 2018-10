Lai godinātu Valtera piemiņu, cilvēki pie Rīgas krematorija rindu bija izveidojuši jau no pulksten 12:30, ļaužu pulkā bija gan viņa talanta cienītāji, gan draugi, kolēģi un cīņubiedri. Viens no pirmajiem aizgājēju pieminēt ieradās Maestro Raimonds Pauls.

Zārkā Valters, pēc viņa paša vēlmes, tika guldīts nevis uzvalkā, bet tautiskā tērpā. "Valters uzsvēra, ka grib tikt kremēts, turklāt – lai zārkā netiktu guldīts uzvalkā un kaklasaitē. Jo – kurš gan mājās iet gulēt uzvalkā! Tāda bija Valtera vēlme,” tā pastāstīja grupas "Tumsa" menedžeris, mūziķa tuvs draugs Mareks Bērents.

Pēdējā gaitā Valters tika pavadīts savā dzimšanas dienā - šodien viņam būtu apritējis 31 gads.

Valters Frīdenbergs piedzima 1987. gada 26. oktobrī Rīgā. Mācījies Rīgas V. Zālīša pamatskolā, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā un Latvijas Universitātē. Jau agrā bērnībā Valters uzsāka dziedātāja karjeru bērnu grupā "Dzeguzīte", bet atpazīstamību mūzikā ieguva Mārtiņa Freimaņa izveidotajā grupā "Putnu balle". 2005. gadā Valters Frīdenbergs kopā ar Kārli Būmeisteru duetā "Valters un Kaža" pārstāvēja Latviju 2005. gada Eirovīzijā ar dziesmu "The War Is Not Over", izcīnot augsto piekto vietu.

2011. gada rudenī Frīdenbergs kļuva par grupas "Tumsa" vokālistu, aizvietojot mirušo Mārtiņu Freimani. No 2012. gada vadīja LTV raidījumu "Gudrs, vēl gudrāks", par ko 2018. gadā saņēmis balvu kā labākais LTV raidījumu vadītājs. Valters vadījis arī TV pārraides no daudziem un dažādiem nozīmīgiem pasākumiem. Viņš arī mēģināja uzsākt politisko karjeru – laikā no 2008. līdz 2011. gadam bija LPP/LC biedrs, 2011. gadā iestājies Zatlera Reformu partijā, no kuras kandidēja 11. Saeimas ārkārtas vēlēšanās, taču netika ievēlēts.

2017. gadā atklājās, ka mūziķis sasirdzis ar ļaundabīgu audzēju. Pērn rudenī kļuva zināms, ka Latvijā šīs slimības priekšā medicīna ir bezspēcīga, tāpēc tika izlemts ārstēšanos turpināt vienā no vismodernākajiem un labākajiem audzēju medicīnas centriem pasaulē – Berlīnes Universitātes slimnīcā Šaritē. Lai varētu tur iziet nepieciešamo izmeklēšanu un ārstēšanās kursu, sabiedrība saziedoja vairāk nekā 100 tūkstošus eiro, un 2017. gada 14. decembrī Valters ieradās Berlīnē, kur viņam veica ārstēšanu ar ķīmijterapiju un cilmes šūnām.

Pēc vairāk nekā piecu mēnešu ilgas ārstēšanās Valters atgriezās Latvijā un bija optimisma pilns – viņa pašsajūta uzlabojās, viņš atsāka darbus mūzikā un televīzijā. Savukārt vasaras beigās Frīdenbergs atzinās, kas viņa izredzes uz pilnīgu izārstēšanos ir 50 pret 50. „Ārsti nerunā par cerību. Ārsti runā par statistiku. Bet statistika ir tāda, ka… Nu, varbūtība ir 50 pret 50 – vai nu būs, vai nebūs! Tā arī dzīvoju. Es dzīvoju tajos 50 procentos, ka viss būs labi, un izbaudu katru dienu,” augusta beigās pirms koncerta "Mans draugs Mārtiņš Freimanis" Dzintaru koncertzālē žurnālam "Kas Jauns" atklāti atzina Valters. Diemžēl ļaunā slimība tomēr guva virsroku...