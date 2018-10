Mazauto no ārienes ne ar ko daudz neatšķiras no pilnvērtīgiem vieglajiem auto, taču ir īpaši ar to, ka pēc parametriem tie atbilst mopēdam vai kvadriciklam un, iegūstot tiesības, tos drīkst vadīt jau no 14 gadu vecuma. (Foto: Publicitātes foto)