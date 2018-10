Laika prognoze piektdienai

Valsts rietumu un centrālajā daļā, kur mazāk mākoņu, autoceļi vietām apledojuši. Vietām ir arī migla. Gaisa temperatūra svārstās ap nulli, bet dažviet piekrastē sasniedz +8 grādus. Dominē lēns līdz mērens rietumu vējš.

Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, no jūras nākošie mākoņi vairāk nokrišņu nes teritorijām uz austrumiem no galvaspilsētas. Gaisa temperatūra no nulles starptautiskajā lidostā līdz +5 grādiem pilsētas ziemeļos pie jūras.

Piektdien Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, daudzviet gaidāmi nelieli īslaicīgi nokrišņi, vietām Vidzemes dienvidos līs un snigs stiprāk, prognozē sinoptiķi.

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +4..+9 grādiem.

Rīgā iespējami īslaicīgi nokrišņi, mākoņu kļūs mazāk. Pūšot mērenam rietumu vējam, saule gaisu sasildīs līdz +7..+8 grādiem.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 748-751 dzīvsudraba staba milimetrs jūras līmenī.

Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien Latvijā bija +3..+8 grādi.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 25.oktobrī bija nepilni +30 grādi Spānijas dienvidaustrumos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -11 grādu Norvēģijā.