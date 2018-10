Pēc aculiecinieku aprakstiem puisis jau aptuveni pusgadu dienā regulāri sastopams kāpņu telpā starp ceturto un piekto stāvu, kur ir ļoti maz garāmgājēju. Tirdzniecības centra darbinieki zina teikt, ka puika esot aizbēdzis no “kādas iestādes”. Viņam ir atauguši mati, mugurā sarkana virsjaka, aculieciniekiem zēns arī šķietot pastāvīgi saaukstējies. Runājot, ka viņam esot bail no cilvēkiem. Apsardze esot izdzinusi zēnu uz ielas vairākas reizes, taču viņš atgriežoties.

Zēns savā ierastajā vietā - starp ceturto un piekto stāvu tirdzniecības centrā "Galerija Centrs". (Foto: Ekrānuzņēmums no Bez Tabu. )

Pārtiek no Makdonalda pārpalikumiem

“Bez Tabu” komanda zēnu sastapa tieši starp ceturto un piekto stāvu. Sākumā puika skaidrojis žurnālistiem, ka viss ir kārtībā, taču vēlāk, kad ticis pacienāts ar ēdienu, kļuvis atvērtāks un runātīgāks. “Vienkārši patīk te sēdēt. Nāku gandrīz katru dienu. Šodien jau esmu ēdis – dabūju paliekas no Makdonalda. Tur kāds atstāja. Citur nav, kur paēst. Varat iedod naudu ēdienam?” žurnālistus uzrunājis zēns.

Puisis arī atklājis, ka viņam gandrīz izdevies pabeigt vidusskolu, taču pēdējā gadā viņš pametis mācības, jo zaudējis ticību izglītības nozīmei. Raidījums uzrunājis arī apkārtējos veikalniekus. Kāda no pārdevējām, atstāstot no apsarga dzirdēto, pauda, ka zēna vecāki no viņa atteikušies pirms ilga laika. Zēns šobrīd dzīvojot krīzes centrā un ir iekļuvis “likuma virpuļdurvīs”. Viņu neesot, kur likt – puika nemitīgi visiem melojot un zogot.

“Manuprāt, te ir divi scenāriji. Pirmais – viņš nonāks zem zemes, otrais – viņš nonāks zem zemes. Puika nemitīgi taisa s*dus, visu laiku zog. Šis ir variants bez variantiem. Manā skatījumā norakstāms gadījums,” raidījumam stāstījusi pārdevēja.

“Ar laiku jau kaut kas nokārtosies... Jo sliktāk man kļūs, jo lielākas izmaiņas kaut kad sekos. Šīs sāpes nav manis radītas, tas nāk no cilvēkiem. Tā tas vienkārši notiek. Teorētiski es pats nevaru sev kaitēt – to dara cilvēki,” tā par savu pašreizējo situāciju un nākotni spriež zēns. (Foto: Ekrānuzņēmums no Bez Tabu. )

Policija nespēj ietekmēt jaunieša izvēles

Pats jaunietis par savu dzīvi nevēlas runāt, vien apstiprina, ka tik tiešām dzīvo krīzes centrā. Stāsta, ka viņš ir pierakstīts dzīvošanai pie tēva Vecmīlgrāvī, savukārt māte dzīvojot Liepājā. Abi esot šķīrušies un par dēla gaitām nezinot. Precīzu tēva adresi jaunietis žurnālistiem atteicās nosaukt un nepiekrita arī doties uz sociālo dienestu vai policiju – tas viss esot liekas problēmas. Neatteicās vien no ēdiena.

Puisis arī teicis, ka ir izvēlējies savu ceļu un dēvēja žurnālistus, kā arī citus garāmgājējus par ļauniem cilvēkiem.

“Ar laiku jau kaut kas nokārtosies... Jo sliktāk man kļūs, jo lielākas izmaiņas kaut kad sekos. Šīs sāpes nav manis radītas, tas nāk no cilvēkiem. Tā tas vienkārši notiek. Teorētiski es pats nevaru sev kaitēt – to dara cilvēki,” viņš klāstījis.

Tā kā zēns ir pilngadīgs, policijai neesot tiesību piespiedu kārtā viņu nogādāt pie vecākiem. (Foto: Ekrānuzņēmums no Bez Tabu. )

Bažījoties par zēna veselības stāvokli, “Bez Tabu” vērsās Valsts policijā, kuras darbinieki centās noskaidrot zēna identitāti. Atklājās, ka viņam ir 19 gadi un likumsargiem līdz ar to nav tiesību puisi piespiedu kārtā vest uz iecirkni vai kādu no vecāku mājokļiem. “Viņš ir pilngadīgs, nav pamata uztraukumam. Pats izvēlējās tādu dzīvi. Ko jūs gribat, lai policija dara? Aizdzen atpakaļ uz skolu vai atrod viņam darbu? Ja viņš būtu izsludināts meklēšanā, tad tiktu aizvests uz iecirkni,” teikts policijā.

Raidījums gan informē, ka aculiecinieki zēnu vienu klaiņojam ielās redzējuši arī pirms vairākiem gadiem, kad viņš vēl bijis nepilngadīgs. Žurnālisti beigās arī noskaidrojuši zēna vārdu un uzvārdu, kas attiecīgi ļāvis uzzināt, ka puika savulaik mācījies kādā tehnikumā, ticis apbalvots ar medaļām un bijis aktīvs sociālajos tīklos.

Pagaidām nav skaidrs, kā jaunietis nonācis līdz šādai dzīvei. Taču raidījuma rīcībā esoša neoficiāla informācija liecina, ka puika reiz sācis zagt un lietot narkotikas. Sociālajā dienestā viņu zinot, taču šī problēmsituācija neesot vienas dienas jautājums.

Aculieciniekiem, kuri pamanījuši kādu cilvēku, kurš, iespējams, publiskā vietā atrodas bezpalīdzības stāvoklī lūgums zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai 110 un 112.