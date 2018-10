"Gadījāmies neīstajā vietā, neīstajā laikā" un 27 kilogrami narkotiku - Lielbritānijas cietumā ieslodzīti latvieši lūdz palīdzību

Vēstules fragments.

Abi latvieši, kuri izvēlējušies palikt anonīmi un neatklāj arī precīzu izklāstīto notikumu laiku un citas detaļas, šobrīd atrodas Viņas Majestātes cietumā Elmlijā, Kentas grāfistē, Lielbritānijas dienvidos.

27 kilogrami narkotiku

Mūsu žurnālam abi izlēmuši rakstīt tāpēc, ka to diezgan regulāri saņemot no dzimtenes. Stāsts, kā abi vīrieši nonākuši aiz restēm, atgādina kriminālromānu. “Īsumā – 20** gada pavasarī tikām arestēti Doveras ostā, Lielbritānijā, par narkotiku kontrabandu. Smagajā automašīnā [ar kuru abi braukuši] tika atrasti 27 kilogrami A klases narkotiku [Lielbritānijas likumdošanai specifiska narkotisko vielu klasifikācija]. Piespriestais cietumsods mums abiem – 11 un 13 gadi,” raksta ieslodzītie.

Saskaņā ar vēstulē pausto viņi strādājuši kravu pārvadājumu firmā. Liktenīga izrādījusies kravas auto pārpirkšana un kravu piegādes līgumsaistību pārņemšana no kāda Lietuvas uzņēmuma. Vienošanās paredzējusi, ka latviešu firmai jāved kravas maršrutā Nīderlande–Beļģija–Francija–Lielbritānija un atpakaļ. “Šo darbu veica algots strādnieks, taču. tā kā šis darbinieks savus pienākumus veica nepienācīgi, tika nolemts viņu mainīt. Es un mans kolēģis aizlidojām uz Nīderlandi un stājāmies šā darbinieka vietā, brīdinot viņu par šādu lēmumu 12 stundas pirms tam,” stāsta viens no notiesātajiem.

Abiem vīriešiem trāpījusies krava, kas bija jānogādā Doverā. Šķērsojot robežu, Doveras ostā kravas automašīna izgāja rentgena pārbaudi, pēc kuras nozīmēta fiziskā pārbaude. Tās laikā automašīnas konstrukcijās atrasts ar narkotiku iepakojumiem piebāzts slēpnis.

Sākumā atbrīvoja

“Abi tikām arestēti, taču pēc liecību sniegšanas – burtiski dažām stundām – tikām atbrīvoti un bez problēmām atlidojām uz Latviju. Ierasties Lielbritānijā vajadzēja pēc izmeklētāja uzaicinājuma. Realitātē ieradāmies valstī divas reizes – pirmajā reizē sniedzām atkārtotu liecību, savukārt otrajā ierašanās reizē pret mums cēla apsūdzību. 20** gada februārī notika tiesa. Savu vainu neatzinām, taču zvērinātie nolēma, ka esam vainīgi, kaut arī tiešu pierādījumu mūsu saistībai ar narkotisko vielu iepakojumiem nebija. Uz tiem neatrada nedz mūsu DNS pēdas, nedz pirkstu nospiedumus. Arī mobilo telefonu un datoru pārbaudes neliecināja par mūsu saistību ar šo narkotiku kravu.

Vienīgais fakts – es ar savu kolēģi narkotiku atrašanas brīdī bijām automašīnā. Gadījāmies neīstajā laikā, neīstajā vietā, kā saka,” raksta notiesātie.

Firmas īpašniekam piespriesti 13 gadu cietumā, viņa kolēģim – vienpadsmit. Britu likumdošana gan paredz, ka realitātē abiem būtu jāizcieš tikai puse soda un būtu reālas cerības tikt priekšlaikus atbrīvotiem, pēc tam viņus deportētu uz Latviju. Taču notiesātie šobrīd apspriež iespējas sodu izciest Latvijā un vēlas saprast, kā uz britu tiesas spriedumu reaģētu Latvijas iestādes.

Latvijā reabilitācija nav gaidāma

Zvērināts advokāts Valters Jakobijs, iedziļinoties notiesāto līdz šim izklāstītajā informācijā, pauž, ka, viņaprāt, Latvijā vīrieši, visticamāk, netiktu saukti pie kriminālatbildības vai arī tiktu attaisnoti. “Uz vēstulē uzdotajiem jautājumiem varu atbildēt, ka Latvijas tiesas ārzemju tiesās pieņemto nolēmumu tiesiskumu nepārskata. Pārņemot personu ārzemēs piespriestā soda izpildei, Latvijas tiesas pielīdzina inkriminēto noziegumu atbilstoši Latvijas Krimināllikumam. Šajā gadījumā personām inkriminētās darbības atbilst Krimināllikuma 190.1 panta 3. daļai, par ko ir paredzēts cietumsods līdz 10 gadiem.

Tādējādi, pārņemot soda izpildi Latvijā, personām cietumsods tiktu samazināts līdz 10 gadiem, proti, ja ārzemēs noteiktais sods pārsniedz pielīdzinātā Krimināllikuma panta maksimālo robežu, tas tiek pielīdzināts Latvijā paredzētajam maksimālajam sodam,” skaidro advokāts.

Par šo Lielbritānijas cietumu labu ziņu nav. 2014. gadā BBC ziņoja, ka šī ieslodzījumu vieta bijusi pārpildīta, bijušas problēmas ar drošību un trūcis darbinieku. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Advokāts iesaka palikt britu cietumā

Jakobijs piebilst, ka šajā situācijā jāņem vērā viens būtisks apstāklis – mūsu valstī pirmstermiņa atbrīvošana no soda izciešanas notiek pēc Latvijas Soda izpildes kodeksa, līdz ar to, ņemot vērā, ka pēc Latvijas Krimināllikuma normām šis noziedzīgais nodarījums ir sevišķi smags, pirmstermiņa atbrīvošana ir iespējama tikai pēc tam, kad izciestas jau trīs ceturtdaļas no piespriestā soda. Uz pirmstermiņa atbrīvošanu ar elektronisko uzraudzību var cerēt tikai pēc tam, kad izciestas divas trešdaļas soda, turklāt šāda atbrīvošana vēl esot jānopelna.

“Tādējādi ir viegli izrēķināms, ka izciešot 11 vai 13 gadu sodu Anglijā, persona atbrīvosies ātrāk, nekā izciešot 10 gadus Latvijas cietumā. Līdz ar to mans ieteikums ir izciest sodu Anglijā un nepiekrist piedāvājumam to izciest Latvijā,” norāda advokāts.