„Daugavpils satiksme” nolēmusi jaunus tramvajus pirkt no Tveras vagonbūves rūpnīcas, kas cieši saistīta ar Krievijas militāro kompleksu un ieroču rasošanu. Bažas par iespējamiem riskiem paudis gan aizsardzības ministrs, gan Ārlietu ministrija un Drošības policija. (Foto: Publicitātes foto)

Kāpēc Daugavpils par Eiropas naudu pērk tramvajus no Krievijas

Daugavpils domes deputāti nolēmuši iegādāties jaunus tramvajus no Tveras vagonbūves rūpnīcas, tam kopumā tērējot 4,1 miljons eiro, no kuriem 2,4 miljoni ir ES Kohēzijas fonda nauda. Līdz ar to par Eiropas naudu tiks pirkti tramvaji no Krievijas militārās rūpnīcas, kuras patiesie īpašnieki ir iekļauti sankciju sarakstā.