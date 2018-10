Zemkopības ministrija (ZM) skaidro, ka līdz šim administratīvā atbildība un sodu piemērošanu dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā bija noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (APK). Lai ievērotu vienotu juridisko praksi, Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepcija paredz administratīvo atbildību par prasību un nosacījumu pārkāpšanu paredzēt tajā speciālajā likumā, kurā ir ietvertas attiecīgās prasības.

Tāpat, izvērtējot patlaban noteiktos sodus, ir secināts, ka sodu apmērs nav pietiekams, lai nodrošinātu to, ka persona pilnībā ievērotu dzīvnieku aizsardzības un labturības jomas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Tāpēc paredzēts palielināt naudas soda apmēru par pārkāpumiem dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā.

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā paredz, ka par mājas (istabas) dzīvnieku atsavināšanas noteikumu pārkāpšanu piemēros naudas sodu fiziskajām personām līdz 110 eiro, bet juridiskajām personām - no 15 līdz 210 eiro. Par tādu mājas (istabas) dzīvnieku piedalīšanos sacensībās, tirgos un izsolēs, kā arī demonstrēšanu publiskās izstādēs, kuriem izdarīta izskatu pārveidojoša operācija - apgrieztas ausis, aste, pārgrieztas balss saites, amputēta pirkstu 3.falanga vai izņemti ilkņi, fiziskajām personām piemēros naudas sodu līdz 110 eiro, bet juridiskajām personām - no 15 līdz 210 eiro.

Par dzīvnieku pārvadāšanu bez dzīvnieku pārvadātāja atļaujas, kvalifikācijas sertifikāta par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā vai transportlīdzekļa atbilstības sertifikāta,- piemēros naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām - no 15 līdz 700 eiro. Par mājas (istabas) dzīvnieku pārvadāšanas prasību pārkāpumiem, fiziskajām personām piemēros naudas sodu līdz 250 eiro, bet juridiskajām personām - no 110 eiro līdz 500 eiro. Par dzīvnieku izmantošanu procedūrā, ja tā veikta pretrunā izmēģinājumu dzīvnieku aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, fiziskajām personām piemēros naudas sodu no 50 līdz 500 eiro, bet juridiskām personām - no 100 līdz 1000 eiro.

Par dzīvnieku izmantošanu procedūrā bez Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) izsniegtās izmēģinājuma projekta atļaujas fiziskajām personām piemēros naudas sodu no 50 līdz 500 eiro, bet juridiskām personām - no 100 līdz 1000 eiro. Par savvaļas sugu dzīvnieku ieguvi, iegādi, turēšanu nebrīvē, atsavināšanu vai turēšanu pārdošanai vai apmaiņai un piedāvāšanu tirdzniecībā regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, fiziskajām personām piemēros naudas sodu no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 140 līdz 1400 eiro.

Par savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā noteikto prasību un zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai noteikto prasību pārkāpšanu fiziskajām personām piemēros naudas sodu no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 140 līdz 1400 eiro. Par savvaļas sugas dzīvnieku - gan savvaļā iegūtu, gan nebrīvē audzētu - apmācīšanu un izmantošanu kā atrakciju dzīvnieku un to izrādīšanu publiski kā atrakciju dzīvnieku fiziskajām personām piemēros naudas sodu no 100 līdz 1000 eiro, bet juridiskajām personām - no 150 līdz 1750 eiro. Par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem fiziskajām personām piemēros naudas sodu līdz 1750 eiro, bet juridiskajām personām - no 110 līdz 2500 eiro.

Turpretī par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ar ko citam dzīvniekam nodarīts fizisks kaitējums vai cilvēkam nodarīts fizisks vai materiāls kaitējums,- piemēros naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 1875 eiro, bet juridiskajām personām - no 110 līdz 3000 eiro. Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku,- piemēros naudas sodu fiziskajām personām no 100 līdz 2000 eiro, bet juridiskajām personām - no 200 līdz 3500 eiro.