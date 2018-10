Kā informēja DP, tā ir izvērtējusi minēto gadījumu. Lai arī netika konstatēti tieši draudi Latvijas valsts nacionālajai drošībai vai iespējams sankciju režīma pārkāpums, DP vērsa pašvaldības uzmanību uz citiem riskiem nacionālajām interesēm, ko var raisīt darījuma noslēgšana.

"DP vērtējumā tramvaju piegāde no Krievijas uzņēmuma var negatīvi ietekmēt Latvijas starptautisko tēlu. Šajā gadījumā jāņem vērā, ka tramvaju iepirkums tiek īstenots Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansēta projekta ietvaros. Līdz ar to laikā, kad pret Krieviju ir noteiktas starptautiskās sankcijas, pašvaldība par ES līdzekļiem plāno iegādāties produkciju no Krievijas, kas turklāt pastiprināti ir saistīta ar šīs valsts militāri rūpniecisko kompleksu," norādīja DP.

Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka sankciju režīms ir mainīgs, DP arī turpmāk pievērsīs uzmanību šāda veida darījumiem.

Pagājušā nedēļā tika vēstīts, ka pēc valsts institūciju atzinumu saņemšanas Daugavpils dome lēmusi pirkt Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa ražotus tramvajus, ko pašvaldības uzņēmumam AS "Daugavpils satiksme" piegādās Lietuvas uzņēmums "Railvec".

Domē skaidroja, ka pārvadāšanas uzņēmuma vadītājs Romāns Savickis prezentācijā komiteju sēdēs apgalvoja, ka saņemtas pozitīvas atbildes no Ārlietu ministrijas (ĀM) un DP.

Tikmēr ĀM šodien norādīja, ka ministrijai nav izprotams Daugavpils domes lēmums iegādāties tramvajus, kuru ražotājs saistīts ar Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu. Skaidrojot Savicka pausto, ka saņemtas pozitīvas atbildes no ĀM un DP, ministrijā norādīja, ka ĀM tiešā veidā nav sazinājusies ar Daugavpils domi jautājumā par tramvaju iegādi no minētā uzņēmuma.

"ĀM vairākkārt gan sarakstē ar Latvijas kompetentajām institūcijām, gan publiskajā telpā tika norādījusi uz riskiem, ko šāds darījums var radīt. Vienlaikus jāņem vērā, ka ĀM nav kompetentā institūcija, kas var pārraudzīt Daugavpils domes lēmumus publisko iepirkumu jomā," skaidroja ministrijā.

Atbilstoši tās kompetencei sankciju jomā ĀM 2018.gada aprīlī sniedza apstiprinājumu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, ka, lai arī tiešais darījuma partneris - uzņēmums "Railvec" - nav iekļauts Latvijai saistošajā Eiropas Savienības (ES) sankciju sarakstā, ar to saistītā koncerna "Transmašholding" īpašnieks 2018.gada janvārī tika iekļauts ASV Valsts kases izdotajā tā sauktajā Krievijas oligarhu sarakstā, un ar šo personu saistīts uzņēmums ir iekļauts ES sankciju sarakstā, uzsvēra ministrijā.

TV3 raidījums "Nekā personīga" iepriekš vēstīja, ka konkursā uzvarējušais "Railvec" apņēmies piegādāt Daugavpilij astoņus Krievijā Tveras vagonbūves rūpnīcā ražotus četrasu tramvajus par 4 953 000 eiro. Raidījums noskaidroja, ka Tveras pilsētas lokomotīvju rūpnīca pieder uzņēmumam "Transmašholding". Šī un citas koncerna rūpnīcas ir Krievijas ieroču ražotāji, kas izgatavo, piemēram, starta platformas starpkontinentālajām raķetēm. Koncerns esot plaši iesaistīts Krievijas militārajos pasūtījumos. Tā uzņēmums "Metrovagonmaš" ražo šasijas pretgaisa aizsardzības kompleksiem "Buk", "Tor" un "Tugansk", bet Kolomenskas rūpnīcā top dīzeļdzinēji Krievijas flotes zemūdenēm. Koncerna sastāvā ir arī separātistu kontrolē esošā Luhanskas lokomotīvju rūpnīca.