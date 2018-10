Likuma izmaiņas nosaka, ka no 2019.gada 1.janvāra iepakotāji tirdzniecības vietās plastmasas iepirkumu maisiņus patērētājiem vairs neizsniegs bez maksas. Ierobežojumi attieksies ne tikai uz vieglās plastmasas iepirkumu maisiņiem, bet uz visu veidu plastmasas maisiņiem neatkarīgi no to materiāla biezuma. Atkāpe paredzēta tikai attiecībā uz ļoti vieglās plastmasas iepirkumu maisiņiem, kuru materiāla biezums nesasniedz 15 mikronus un kuri nepieciešami higiēnas nolūkos vai paredzēti vaļējas pārtikas primārai iepakošanai, kad to izmantošana palīdz novērst pārtikas izšķērdēšanu. Šie maisiņi arī turpmāk tirdzniecības vietās patērētajiem būs pieejami bez maksas.

Iepakotāju pienākums tirdzniecības vietās būs aizvietot vieglās plastmasas iepirkumu maisiņus ar iepakojumu no dabisko šķiedru un bioplastmasas izejmateriāliem un informēt patērētājus par plastmasas maisiņu patēriņa samazināšanas nepieciešamību un alternatīviem iepakojuma veidiem.

Likumā nav noteikta plastmasas maisiņu maksa, kuru iepakotāji būs tiesīgi prasīt.

Kā skaidro grozījumu izstrādātājs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), pēc viņu pasūtījuma veiktajā SIA "Geo Consultants" pētījumā konstatēts, ka kopējais svars un daudzums plastmasas iepirkumu maisiņiem, kuru viena maisiņa svars nepārsniedz 0,003 kilogramus, 2015.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, ir palielinājies par 57%. Savukārt tiem maisiņiem, kuru viena maisiņa svars ir lielāks par 0,003 kilogramiem, kopējais svars un daudzums pa šo periodu palielinājies par 35%.

Pētījumā tika secināts, ka ir nepieciešams ierobežot plastmasas vienreizlietojamo maisiņu pieejamību tirdzniecības vietās un izsniegt tos tikai pēc pircēja lūguma vai pie kases. Tāpat konstatēts, ka vajadzīgs piemērot maksu par plastmasas vienreizlietojamajiem maisiņiem, kā arī izmantot papīra iepakojumu plastmasas maisiņu vietā.

Saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju 2016.gadā tirdzniecības vietās tika realizēti vai izplatīti 1,73 miljoni kilogramu tādu plastmasas maisiņu, kuru viena maisiņa svars nepārsniedz 0,003 kilogramus, savukārt maisiņi, kuru svars pārsniedz 0,003 kilogramus tika izplatīti 2,11 miljonu kilogramu apmērā.

2017.gadā šie skaitļi attiecīgi bija 1,73 miljoni un 1,97 miljoni kilogramu.

Saskaņā ar komersantu sniegto informāciju jau no šī gada tiek plānots rīkot informatīvās kampaņas pircējiem, aicinot izvēlēties videi draudzīgu iepakojumu un domāt par to patēriņu ikdienā, augļu un dārzeņu nodaļā piedāvāt pircējiem iespēju izvēlēties videi draudzīgāku iepakojumu, pakāpeniski aizstājot plastmasas iepirkumu maisiņus, kā arī palielināt cenu plastmasas iepirkumu maisiņiem, paralēli palielinot papīra iepirkumu maisiņu piedāvājumu un nodrošinot zemāku cenu attiecībā pret plastmasas iepirkumu maisiņiem.